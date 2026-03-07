En residencial Colinas del Caribe denuncian inundaciones y exigen terminación de aceras

Moradores del residencial Colinas del Caribe, ubicado en el sector Bajos de Haina, de la provincia San Cristóbal, denunciaron que por aproximadamente un año lidian con inundaciones en sus calles.

Leidy Solano, residente en el lugar, tras contactarse con este medio, explicó que las inundaciones son producto de la construcción de las aceras en el sector, trabajos que fueron iniciados en junio de 2025 y retomados y paralizados en enero.

“El agua se está estancando a raíz de unas aceras que el señor Osvaldo Rodríguez, el alcalde del municipio, inició dentro del residencial, aceras que nunca terminó; entonces taparon los desagües, por donde se tiene que ir el agua, entonces eso agravó más la situación”, explicó Solano.

La comunitaria agregó que, aunque las inundaciones no han causado incidentes mayores por el tránsito de niños y los mismos comunitarios por esas vías, sí los “invade la angustia desde que inicia a llover, porque se nos entra el agua a la cisterna y atenta contra la salud de las familias”.

“Un caos. Se arma un tapón, los vehículos tratando de no caer en los hoyos que tiene la calle, ya que el volumen de agua no permite que se vean. Y quienes se trasladan a pie o en motor no pueden cruzar, debido a la cantidad de agua. Se paralizan las actividades que conllevan salir del hogar. Los vehículos bajitos no pueden pasar”, dijo.

“Acudimos a la práctica de colocar blocks en la boca de la cisterna para que no se le entre esa agua”, agregó la residente.

Solano señaló, además, que tras sostener una reunión con la vicealcaldesa del municipio, Bárbara Guzmán, la misma le indicó que “eso está en proceso”, pero no han recibido nuevamente respuestas, ni solución al problema.

“A la misma vicealcaldesa se le entra el agua a su casa, dado que ella también vive en el residencial”, reveló.

Solano señaló que solo esperan que terminen las aceras y contenes, el asfaltado de sus calles y la construcción del drenaje pluvial.

Inicios de trabajos

En junio de 2025, a través de su página web oficial, el Ayuntamiento Municipal Los Bajos de Haina anunció el “primer picazo” realizado por el alcalde Osvaldo Rodríguez en ejecución de obras.

“La obra, consistente en lo concerniente a aceras y contenes, será extensiva a otros barrios. Está a cargo la compañía Garcés Castillo y Asociados, quienes se comprometieron a ejecutarla en un plazo no mayor a seis semanas con calidad garantizada”, lee la publicación.