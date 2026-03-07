Mujer incendia vivienda con su expareja e hijo adentro en Dajabón

Una mujer prendió fuego a una vivienda con su hijo y su expareja adentro, en un hecho registrado en la comunidad de Partido Arriba, en el municipio de Partido, provincia Dajabón.

El hombre y el infante lograron salir ilesos, mientras que la casa quedó reducida a cenizas con todos sus ajuares.

El hecho de violencia se registró cerca de la medianoche de este jueves.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer y el hombre involucrados en este suceso.

Informaciones señalan que la dama se encuentra bajo custodia de las autoridades policiales.