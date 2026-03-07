Ejército detiene dos personas y ocupa contrabando de 100,000 cigarrillos en Dajabón

Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al 10mo. Batallón de Infantería, detuvieron a dos personas y ocuparon un cargamento de cigarrillos que fueron introducidos de manera ilícita en Dajabón.

La acción se produjo tras labores de inteligencia realizadas en la comunidad K-4 del distrito municipal de Cañongo, donde los miembros del ERD fueron alertados sobre el trasbordo de mercancía ilícita entre vehículos.

En el lugar fue detenido en flagrante delito un vehículo marca Hyundai Santa Fe, color negro, placa No. G-756844, conducido por una señora identificada como Ana Lucía Martínez, quien no portaba documentos al momento de la detención.

En el interior del vehículo se ocuparon cinco cajas de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 50,000 unidades.

Asimismo, fue detenido Robert Cesarin Pimentel, quien conducía una camioneta marca Chevrolet, color blanco, con una placa identificada con la numeración F-3185. En dicho vehículo fue localizada una caleta encima del chasis que contenía cinco cajas adicionales de cigarrillos marca Capital, equivalentes a otras 50,000 unidades.

En total fueron ocupadas 10 cajas, para un total de 100,000 unidades de cigarrillos.

Los detenidos y la mercancía ilícita ocupada serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procesos legales correspondientes.