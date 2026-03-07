Director de Inapa supervisa acueducto dual en San José de Ocoa

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, visitó este viernes San José de Ocoa para supervisar los avances del acueducto dual, una de las infraestructuras más esperadas por la población.

Arnaud explicó que la visita se realiza junto a un equipo técnico con el objetivo de evaluar el progreso de los trabajos, validar las pruebas del sistema y determinar los ajustes necesarios antes de su puesta en funcionamiento.

"Nosotros volveremos la próxima semana para estar en contacto permanente, viendo cómo va funcionando la importante obra. Es normal en esta etapa ver que se produzcan averías y demás", indicó.

El director del Inapa al ser preguntado sobre cómo proyecta el aumento de la inversión en la institución para el resto del período gubernamental para asegurar agua a más hogares, resaltó la inversión en una gran cantidad de acueductos ejecutados por el gobierno.

Enfatizó que el gobierno ha construido importantes obras como en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodriguez.

"Vemos que la inversión en agua potable en ese municipio había sido solo de 24 millones y nosotros entregamos un acueducto múltiple porque le está sirviendo agua hoy a los Quemados que pertenece al municipio de Mao, Valverde, a Las Caobas que pertenece al municipio de Sabaneta y a otras 14 comunidades del municipio de Mao, y entregamos un acueducto con una inversión de 1,600 millones de pesos", manifestó el funcionario a Listín Diario.

Señaló que esto deja muy claro "que nosotros estamos cumpliendo una deuda de décadas que cuando ellos gobernaron se olvidaron de la gente".

Apuntó que Sabana Larga y San José de Ocoa tendrán agua de calidad, cantidad y presión y que entonces hablarán de Ocoa porque la oposición se olvidó de la provincia.

Agregó que el presidente de la República, Luis Abinader, está cumpliendo con su palabra invirtiendo el dinero del presupuesto de manera equitativa en todo el país.

Como consecuencia de algunas averías que han ocurrido en diferentes lugares de la provincia, distintos sectores han sido afectados con el preciado líquido.

El director provincial del Inapa, Manuel Casado informó que brigadas de la institución han trabajado a todo vapor para la corrección de las mismas.

En su rendición de cuentas el presidente Abinader anunció que inauguraría el acueducto en una semana, lo que trajo de inmediato la reacción de la oposición, especialmente del PLD en Ocoa.

La organización dijo que el acueducto lleva más de 4 años en construcción y aún no se ha concluido, además de presentar irregularidades que consideró deben ser evaluadas por técnicos calificados, "ya que cada vez que se realiza una prueba la tubería principal explota e inunda las calles de la población".