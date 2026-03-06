Senador de Estados Unidos recorre frontera entre Haití y RD para ayudar en la seguridad fronteriza

El senador de los Estados Unidos por Ohio, Bernie Moreno, realizó un recorrido por la frontera de Dajabón junto al comandante general del Ejército, Iván Camino Pérez y José Rodríguez Coste, director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Durante el recorrido, el senador estadounidense junto a los comandantes fueron al paso fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón, y luego recorrieron la construcción del muro fronterizo que construye el gobierno dominicano para una mayor seguridad.

Bernie Moreno dijo que su visita se debió para entender lo que está pasando en la zona y ver cómo pueden ayudar la República Dominicana, nación que catalogó como el mejor amigo de América Latina.

“Tiene obviamente un gobierno muy bueno, un Ejército que está haciendo un buen trabajo y entendiendo que es lo que están haciendo aquí ellos para controlar la migración irregular, entonces para mirar aquí con sus propios ojos que está pasando”, dijo el congresista.

Bernie Moreno dijo a la prensa que está aquí para mirar lo que está pasando y cómo pueden ayudar y cómo Estados Unidos puede los apoyar, por lo que invitaron al presidente Luis Abinader, a reunirse mañana en Miami junto a otros mandatarios latinoamericanos.

“Este país es uno de los mejores amigos de los Estados Unidos, entonces, estoy aquí a ver cómo lo podemos apoyar a luchar para que tengan una seguridad y prosperidad para su ciudadanos”, dijo el senador.