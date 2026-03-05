Tula Chalas: La Reina de los Dulces falleció siendo ejemplo de trabajo e integridad a sus 101 años

Juana Chalas 'Tula Chalas', quien logró fama con una marca nacional, con repercusión internacional, con el famoso Dulce Tula, bautizada como 'La Reina de los Dulces', falleció este jueves a sus 101 años.

De especial reciedumbre y temple, logró con su original fórmula mantener su familia, contribuir a su superación y poner 'en alto' el nombre del pueblo de El Seibo, que la vio nacer, con un producto agradable y demandado nacional e internacionalmente.

La dama falleció en su cama, de su habitación, en el mismo local que residía, en el local que la hizo famosa. Sufrió un 'paro cardiaco', precisamente donde se recuperaba de un ACV (accidente cerebrovascular) que sufrió a mediados del año pasado.

Un reportaje en portada del LISTÍN, a sus 99 años, resaltaba en el 2024 el sitial que ganó, y que jamás soñó, cuando quedó sola con sus hijos huérfanos; empero su entereza y seriedad le ganaron los mejores frutos, elogios y fama, por la integridad que logró.

Sus exquisiteces

Sus dulces de leche, bajo en azúcar, naranja, cajuil y combinaciones de leche, naranja y guayaba, la reputan como La Reina de los Dulces en el país, con demanda en supermercados y establecimientos, gift shops y establecimientos.

Juana Chalas enviudó de su esposo Miguel Jiménez estando joven, y aunque tenía oportunidad de buscarse otra pareja, se consagró a levantar su familia exclusivamente y a trabajar. Con mucho sacrificio levantó su fábrica en la calle General Santana # 48 de El Retiro.

Son sus hijos: Mercedes Georgina (técnica en laboratorio), Miguel Antonio (Macho), fallecido, y Ángel Rafael (licenciado en Contabilidad), Adamilka y Carmen Rosario.

“Yo me siento satisfecha como madre. Pude levantar a mis hijos, encaminarlos y ya estoy tranquila. Ellos tienen de qué vivir”, expresó con la satisfacción y las señales de un rostro que ha recibido mucho calor, y que la llevó en una ocasión a realizarse una cirugía por el lagrimeo del fuerte calor.

En su recuerdo Freddy Beras Goico, quien no solo gustaba del dulce, sino que se gozaba las respuestas de Tula, al deleitarse deleitando el paladar con esta ricura, ideal como postre y cuya variedad y buen sabor lo ha catapultado a la fama, tanto en el país como en el extranjero.

SUS FRASES

“Yo me siento orgullosa de mis cinco hijos, que ‘no me han dado agua a beber’”, señalaba, indicando que acabó de criar a sus muchachos, cogiendo mucho calor que le afectó la vista, sintiéndose feliz con sus nietos y biznietos, que disfrutó.