Provincias

Feminicidio en Moca: hombre ultima a su pareja y se quita la vida

 El hecho ocurrió en el sector Guauci, generando consternación entre residentes de la comunidad.

Los cuerpos de Carolina Moscoso y Ramón Cepeda serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de lugar.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioEspaillat, RD. 

Un hombre ultimó a su pareja y luego se quitó la vida, la noche del miércoles en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

La víctima es Carolina Moscoso y el homicida-suicida Ramón Cepeda, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades.

El hecho ocurrió en el sector Guauci, generando consternación entre residentes de la comunidad.

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Los cuerpos serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de lugar.

