ADP paralizan docencia en el Cibao como reclamo a respuestas del Ministerio de Educación

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en distintas provincias del Cibao, inició una jornada de protestas en reclamo de mejoras estructurales y respuestas que, aseguran, el Ministerio de Educación de la República Dominicana mantiene pendientes desde hace años.

Este miércoles 4 de marzo, docentes de la Regional 07 realizaron un piquete frente a la dirección regional de Educación para exigir la intervención de planteles paralizados, centros sin verjas perimetrales y la designación de docentes que, pese a haber aprobado el concurso de oposición, aún no han sido nombrados.

“La ADP condena de manera enérgica la incapacidad presente en las autoridades educativas de la República Dominicana en todos sus niveles”, expresó Robert Arias, presidente de la seccional Este en San Francisco de Macorís.

Arias valoró además el discurso oficial del presidente de la República sobre el sistema educativo. “En la rendición de cuentas escuchamos hablar de una realidad educativa muy distinta a la que se vive en las aulas de las escuelas públicas del país”, sostuvo.

Para este jueves 5 de marzo, las 11 seccionales de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal convocaron un paro de labores, ajustado a la situación particular de cada centro educativo.

Santiago y Espaillat se suman

En tanto, en la provincia Espaillat, la seccional de Moca inició una suspensión de docencia por 48 horas en demanda de mejores condiciones estructurales y pensiones dignas para el profesorado.

En Santiago, la seccional Santiago Noreste ha anunciado un plan de lucha iniciado este 4 de marzo, ante la falta de respuestas a denuncias realizadas hace más de un año al Minerd.

Dentro de las problemáticas denunciadas están la construcción de la Escuela Angelita Suárez, en la comunidad rural de El Aguacate, donde los niños reciben docencia en una iglesia; la culminación del Centro Educativo Camboya, en el sector Francisco del Rosario Sánchez; la terminación de dos aulas del Nivel Inicial en la Escuela Mélida Giralt y en la Escuela Aura Herrera Martínez.

El plan de lucha que consistirá en la reducción del horario de clases en todos los centros educativos de la seccional. Las escuelas con tanda extendida despacharán a los estudiantes a las 2:00 p. m., y los centros de jornada regular y nocturna reducirán una hora de clases.

De no recibir acciones oportunas por parte del Minerd, la ADP hará un paro de labores por 48 horas, es decir, una huelga de brazos caídos con cumplimiento de horario, en una fecha que será anunciada oportunamente.

Asimismo, el viernes 6 de marzo, a las 8:30 am, realizarán un plantón con una vigilia frente a las oficinas de la Regional 08 del Ministerio de Educación, ubicadas en el Edificio Gubernamental presidente Antonio Guzmán (Huacalito) de esta ciudad de Santiago, con el acompañamiento de los docentes pertenecientes a las seccionales de ADP Santiago y Santiago Oeste.