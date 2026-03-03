Regidor hace llamado para evitar más accidentes en Malecón de Puerto Plata

El regidor Alfred Henríquez Cid hizo un llamado a las autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Policía Nacional y al Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata a tomar medidas para evitar que sigan ocurriendo accidentes en el malecón.

“Lo ocurrido hoy en el Malecón de Puerto Plata, donde un ciclista fue atropellado por un vehículo perteneciente a una empresa, no puede verse como un hecho aislado. Hoy fue un choque; mañana podrían ser pérdidas humanas irreparables. Es importante recordar que el 28 de febrero de 2025, desde mi rol como regidor, presenté formalmente una propuesta orientada a prevenir exactamente este tipo de situaciones. No fue una reacción improvisada, fue una advertencia responsable y una iniciativa concreta pensando en la seguridad de nuestra gente”, indica el concejal en un comunicado difundido hoy.

Manifestó que los hechos confirman que la prevención no puede seguir postergándose.

“Hago un llamado firme y respetuoso a las autoridades militares, a las autoridades locales, a la Digesett y al Ayuntamiento de Puerto Plata para que asuman con carácter de urgencia la implementación de medidas concretas que garanticen la seguridad vial en nuestro Malecón”. Recalcó.

Dijo que cada día, sin la señalización adecuada, sin reductores de velocidad y sin vigilancia efectiva, representa un riesgo latente para ciudadanos, deportistas, turistas y familias.

“No podemos esperar una tragedia para actuar. La responsabilidad histórica es ahora. Puerto Plata merece un Malecón seguro”, resaltó el concejal del Partido de la Liberación Dominicana, PLD.

En el Malecón de Puerto Plata han perdido la vida numerosas personas, jóvenes y adultos mayores en accidentes de tránsito, incluyendo figuras como el profesor José Lagombra, Cheo, el sindicalista Pablo Castillo, entre otros.