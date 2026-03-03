Queman neumáticos en comunidad de Tamayo en reclamo de terminación de una escuela

En medio de consignas y escenas de tensión, residentes de la comunidad Honduras, perteneciente al municipio de Tamayo, paralizaron este lunes las actividades docentes en demanda de la terminación de la escuela Antonio Duvergé Duval.

Deploraron que la construcción del plantel tiene años abandonada, mientras los estudiantes están hacinados en aulas móviles.

La jornada incluyó la quema de neumáticos y el bloqueo del acceso a estudiantes y personal docente.

Así luce el centro de estudios.Fuente externa

Padres, madres y tutores calificaron como “insostenible” la situación en que reciben docencia los niños y niñas del nivel primario. De acuerdo con los denunciantes, el plantel principal se encuentra prácticamente inservible, lo que ha obligado a improvisar espacios para impartir clases.

Actualmente, el centro dispone de apenas dos aulas móviles. En una reciben docencia, en condiciones de hacinamiento, estudiantes de primero y segundo grado; en la otra, los de tercero y cuarto. El quinto grado, según explicaron, debe recibir clases en el patio, expuesto al sol, al polvo y a las lluvias.

“Cuando llueve no hay clases, porque no hay dónde meter a los muchachos. Esto no es digno”, expresó uno de los manifestantes, visiblemente afectado por la situación.

Los baños del plantel fueron descritos por la comunidad educativa como “un desastre”, señalando que representan un foco de contaminación y riesgo para la salud de los menores.

Imágenes del deterioro del centro.Fuente externa

Promesas sin ejecutar

Los comunitarios aseguran que han sido objeto de reiteradas promesas por parte de las autoridades educativas sin que, hasta la fecha, se haya iniciado la construcción de la nueva escuela.

Una residente, que pidió reserva de su nombre, indicó que en distintos momentos se les informó que el proyecto estaba en proceso de licitación y que los trabajos comenzarían en febrero pasado.

Muestras de abandono en el lugar de estudios.Fuente externa

“Primero dijeron que estábamos en licitación, luego que en febrero empezaban. Se habla de que aprobaron 10 millones, otros dicen que 25, pero aquí no se ha movido ni una piedra”, sostuvo.

La comunidad advirtió que la paralización de la docencia se mantendrá hasta que las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana ofrezcan una respuesta concreta y se evidencie el inicio formal de los trabajos de construcción.

Mientras tanto, decenas de estudiantes permanecen sin recibir clases, en lo que padres y tutores califican como un “limbo educativo” que afecta directamente el derecho a la educación de sus hijos.