Denuncian contaminación en sector de El Seibo por rotura de tubería de alcantarillado

Hace unos años que residentes del sector Los Hoyitos, de la provincia El Seibo, lidian con el hedor y la contaminación que emana de la rotura de un tubo del alcantarillado sanitario de la Fortaleza Pedro Santana.

El comunicador y dirigente político, Luis Chalas, denunció que “todas las heces fecales” del penal recorren las calles del referido sector, afectando una casa club de la cancha deportiva, ubicada dentro del parque ecológico y la escuela El Rosario.

“Esta es una situación que está viviendo la gente del barrio Los Hoyitos, en la calle Hermanos Mercedes, donde todas las heces fecales de la Fortaleza Pedro Santana salen a través de una tubería (rota) por debajo del piso de la casa club de la cancha de acá de Los Hoyitos, ubicada justamente dentro del parque ecológico”, expresó Chalas.

“Esta es una situación que la gente no sabe qué hacer, pero algo que también debemos señalar es que hay un centro educativo, la escuela El Rosario, que también está acá”, agregó.

El dirigente comunitario señaló que es un problema que persiste desde hace “mucho tiempo” debido a “un problema en el alcantarillado sanitario”.

“La Fortaleza Pedro Santana, que alberga alrededor de mil y pico de internos, sobrepoblada; todos los desechos sólidos salen a través de esa tubería, que también esta situación de contaminación pone en riesgo la integridad de los internos”, dijo.

Chalas resaltó que no es la primera vez que se denuncia la situación ante las autoridades municipales.

“Esta es una situación por la que le pedimos al ejecutivo de Inapa, Willington Arnaud, que intervenga en El Seibo porque es un problema serio de contaminación. No tenemos planta de tratamiento para aguas residuales. Todos los registros están reventando. Iniciaron la primera etapa de la línea colectora para aguas residuales, pero esos trabajos están paralizados”, señaló.

Asimismo, Anyolina Beras, residente en el sector, indicó que por muchos años conviven con esta problemática, pero que a pesar de los intentos de solución, persiste.

“A cada raro eso se desborda; esas heces fecales se riegan en toda la calle, toda la acera, y hay niños que van a esa escuela. Yo tengo a mi mamá de 104 años ahí y todo ese mal olor ella lo respira. Y uno habla y ellos van y lo tapan y vuelve otra vez a lo mismo”, explicó Beras.

“Desde que tengo uso de razón eso se desborda. Eso no es desde ahora, eso es de toda una vida. Eso ha sido un caos todo el tiempo. Nosotros tenemos ese problema, pero no es un problema pequeño, es supergrande; hemos optado porque nos quiten esa fortaleza de ahí y no han hecho nada”, agregó.

El director provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), Lester Damaso Rivera, tras ser consultado por este medio sobre la problemática, aseguró que ya solicitó los materiales a la oficina principal de la institución y posiblemente de jueves a viernes de esta semana en curso, corrijan la rotura.

“Precisamente hoy estuve allá en la fortaleza reunido con el coronel y el personal de nosotros. El problema persiste en que, en la fortaleza, no es que el sistema de alcantarilla esté dañado, es que adentro de la fortaleza hay un tubo que está roto; entonces el tubo está vertiendo el agua y, por ende, ya la tierra se saturó y el agua está brotando por la acera. ¿Qué sucede? Yo solicité hoy los materiales; posiblemente me lleguen de jueves a viernes para, en conjunto con la fortaleza, resolver ese problema”, expresó Rivera.

Asimismo, explicó que “no hicimos la excavación hoy porque sin los materiales no podemos hacer una excavación y hoyo ahí, porque por ahí cruzan personas y vaya uno a caerse, pero ya de jueves a viernes nos llegan los materiales”.

“Nosotros le daremos la mano a la fortaleza, porque el problema persiste en lo interno de la fortaleza. Pero el problema es interno de la fortaleza. Ya nosotros fuimos; incluso, hace dos semanas estuvimos, como de costumbre, que cada cierto tiempo le damos mantenimiento a todo el sistema de drenaje cloacal de la fortaleza”, agregó.

planta de tratamiento

El director provincial del Inapa también abordó el tema de la planta de tratamiento de El Seibo, que según comunitarios “desde el Gobierno de Danilo no funciona”.

Rivera aseguró que la planta de tratamiento sí funciona, pero no a toda capacidad.

“Ella sí funciona, pero no está funcionando a toda capacidad, porque el agua del Seibo no se trata el 100%. Aquí en El Seibo hay que hacer un trabajo, que hay que romper y ponerlo en manos de contratistas para hacer ese trabajo; eso no lo hace uno con el personal que tiene, ni con los equipos que uno tiene aquí.

“Hay que romper para empalmar y canalizar todas las aguas que uno tiene aquí, que son residuales, para llevarlas a la planta. La planta de tratamiento trata por lo menos un 40% de las aguas residuales, porque no se trata toda; aquí en la provincia de El Seibo no es toda el agua que es tratada por la planta”, explicó.

Rivera afirmó que “está agendado” lo de darle continuidad a los trabajos de la planta de tratamiento, pero hay que licitar la obra para que una compañía contratista realice la obra.

Asimismo, aseguró que ya se hizo el levantamiento de lugar por la oficina principal del Inapa.

“Aquí se hizo una línea colectora que fue para el saneamiento de todas esas cañadas que desembocan en el río Seibo; esas aguas vierten ahí, en esa línea colectora, y esa agua llega allá a la planta, y vuelve y llega al río, pero tratada”, concluyó.