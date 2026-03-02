Frontera está bajo control afirma comandante del Ejército; detuvieron 14 mil haitianos en febrero

Cientos de haitianos son detenidos cada día cuando intentan cruzar a República Dominicana por la frontera.

Así lo asegura el comandante del Ejército Iván Camino Pérez, quien dijo que en el mes de febrero entregaron a la Dirección General de Migración más de 14 mil haitianos.

Detalló que el pasado mes fueron presentadas ante el Ministerio Público 85 personas por diferentes actos ilícitos entre ellos tráfico de indocumentados haitianos y contrabando.

Durante su recorrido por la zona fronteriza norte del país el Comandante General del Ejército dijo que se mantienen reforzando la zona y que han enviado vehículos para reforzar la unidad de Décimo Batallón de Infantería.

“La frontera está bajo control, tranquila, todo en orden”, indicó.

Iván Camino Pérez detalló que comenzó el recorrido en la zona de Manzanillo de la provincia de Monte Cristi, con planes de visitar la zona de Guayajayuco y Río Limpio para ver algo "de interés de la institución", de lo que no ofreció más detalles.

Informe del Ejército

Durante operativos de interdicción, llevados a cabo contra el contrabando y otras actividades ilícitas, durante el mes de febrero, el Ejército de República Dominicana (ERD) realizó la detención de 14,662 extranjeros en condición migratoria irregular en diferentes provincias del país.

Estas detenciones de nacionales haitianos indocumentados forman parte de los operativos que realiza el ERD de manera permanente en diferentes puntos de la frontera dominico-haitiana. Los detenidos fueron entregados mediante certificación a la Dirección General de Migración (DGM) para el debido proceso de repatriación.

En otros operativos, fueron decomisadas 2,876,600 unidades de cigarrillos introducidos de contrabando, en distintas operaciones llevadas a cabo en Azua, Elías Piña y San Juan, correspondientes a la 3ra. Brigada de Infantería, donde fueron incautadas 1,246,800 unidades, en Dajabón, Monte Cristi y Valverde, pertenecientes a la 4ta. Brigada de Infantería, fueron confiscadas otras 810,600 unidades.

Mientras que en Barahona, área bajo responsabilidad de la 5ta. Brigada de Infantería fueron incautados 80,000 cigarrillos ilícitos y otros 739,200 en Puerto Plata, área correspondiente a la 7ma. Brigada.

Durante las operaciones también resultaron retenidos 209 vehículos que fueron utilizados en actividades ilícitas, entre estos figuran, autobuses, camiones, camionetas, automóviles, yipetas, minibuses y motocicletas.

En ese mismo período también fueron puestas a disposición del Ministerio Público 85 personas, por tráfico de indocumentados, contrabando y otros actos ilícitos.

El Ejército de República Dominicana (ERD) continuará realizando operaciones de manera firme y continua, para enfrentar las actividades ilícitas que afectan la seguridad y el orden en la zona fronteriza y en otros puntos del territorio dominicano.