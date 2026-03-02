Cocodrilo que había escapado en Puerto Plata fue encontrado con vida

El director provincial de la Defensa Civil de Puerto Plata, Whascar García, informó sobre el rescate del cocodrilo americano juvenil que había escapado desde la madrugada del pasado 25 de febrero.

El animal que se encontraba resguardado en un rancho en Puerto Plata, logró escapar luego de las fuertes lluvias registradas en la provincia que provocaron inundaciones, desplazamientos de tierras, derrumbes y el crecimiento de agua en el lago donde habitaba el cocodrilo, por lo que le fue fácil escapar motivo de la crecida.

Sin embargo, a través de una entrevista telefónica, Whascar confirmó que el cocodrilo fue capturado este lunes por miembros del Ministerio de Medio Ambiente, Defensa Civil de Puerto Plata, la Armada Dominicana y personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).

Además, aseguró que el animal fue raptado en los alrededores de una playa de la provincia sin especificar el nombre que aseguró hasta el momento desconocer, al mismo tiempo destacó que fue encontrado con vida.