Gobierno reparará casas afectadas por aluvión en Gaspar Hernández

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó señaló que el Gobierno reparará las viviendas de Gaspar Hernández que resultaron afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Joba.

Durante una visita para constatar los daños, el titular del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) manifestó que se realiza un levantamiento preliminar del nivel de afectación, identificar viviendas impactadas y evaluar las condiciones del entorno con miras a estructurar un plan de intervención.

“Desde que tuvimos conocimiento de la situación, instruimos el desplazamiento inmediato de nuestro equipo técnico. Hoy estamos aquí, junto a la comunidad y las autoridades locales, para escuchar, evaluar y actuar con responsabilidad en lo que compete a vivienda y adecuación del entorno”, expresó Bisonó.

El funcionario explicó que, como parte de las competencias del Mivhed, se trabajará en la reparación de viviendas impactadas a través del programa Dominicana Se Reconstruye, así como en acciones de intervención y dignificación del entorno que permitan restablecer condiciones seguras para las familias afectadas.

Durante la jornada también se realizó la entrega de enseres destinados a asistir a familias afectadas con artículos de primera necesidad, como parte del acompañamiento inmediato ante la situación.

“El Ministerio informó que las acciones se desarrollarán en coordinación con las autoridades municipales y provinciales, así como con organismos de respuesta que ya operan en la zona, garantizando que cada institución actúe dentro de sus competencias”, reseña un comunicado de prensa.