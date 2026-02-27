Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Espaillat 

Gobierno reparará casas afectadas por aluvión en Gaspar Hernández

La visita se produce luego de que, desde el jueves, un equipo técnico del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) fuera enviado a la zona para realizar un levantamiento preliminar del nivel de afectación. 

El ministro de Vivienda Ito Bisonó acudió hasta Gaspar Hernández con una comitiva y levantó informaciones de las familias afectadas.

Espaillat, R.D

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó señaló que el Gobierno reparará las viviendas de Gaspar Hernández que resultaron afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Joba.

Durante una visita para constatar los daños, el titular del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) manifestó que se realiza un levantamiento preliminar del nivel de afectación, identificar viviendas impactadas y evaluar las condiciones del entorno con miras a estructurar un plan de intervención.

“Desde que tuvimos conocimiento de la situación, instruimos el desplazamiento inmediato de nuestro equipo técnico. Hoy estamos aquí, junto a la comunidad y las autoridades locales, para escuchar, evaluar y actuar con responsabilidad en lo que compete a vivienda y adecuación del entorno”, expresó Bisonó.

El funcionario explicó que, como parte de las competencias del Mivhed, se trabajará en la reparación de viviendas impactadas a través del programa Dominicana Se Reconstruye, así como en acciones de intervención y dignificación del entorno que permitan restablecer condiciones seguras para las familias afectadas.

Durante la jornada también se realizó la entrega de enseres destinados a asistir a familias afectadas con artículos de primera necesidad, como parte del acompañamiento inmediato ante la situación.

“El Ministerio informó que las acciones se desarrollarán en coordinación con las autoridades municipales y provinciales, así como con organismos de respuesta que ya operan en la zona, garantizando que cada institución actúe dentro de sus competencias”, reseña un comunicado de prensa.

