Niña raptada por su padre al salir de escuela fue localizada en Nagua

La niña de cinco años que había sido reportada como raptada por su padre al salir del centro educativo Ana Antonia Cruz, en la comunidad de Mirabel, fue localizada este martes en Nagua y trasladada bajo custodia policial para ser entregada a su madre.

La denuncia fue realizada este pasado lunes por Edilenia Altagracia Santos, madre de la menor, quien alertó que el padre de la niña se la habría llevado sin su consentimiento.

En conversación con Listín Diario, Carlos Mercedes, padrastro de la menor, informó que la niña fue trasladada al destacamento policial tras ser ubicada junto a su progenitor.

“La niña ya está aquí en el cuartel, que la encontraron en Nagua y la trasladaron para acá. Mi esposa ya la fue a buscar”, expresó.

Mercedes aseguró que no es la primera vez que Luis Díaz Moquete, padre de la menor, se la lleva sin autorización.

“Él una vez se la llevó para Boca Chica y tuvieron que venir pidiendo bola la mamá y su otra hija”, relató, al tiempo que sostuvo que el hombre “nunca ha tenido ninguna responsabilidad con esa niña, ni la mantiene ni hace nada por ella”.

Mercedes indicó que desconoce si se ha iniciado algún proceso legal en contra del padre, aunque manifestó que espera que las autoridades actúen conforme a la ley.

Finalmente, agradeció que la menor haya sido localizada sana y salva.