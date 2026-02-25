Inundaciones en Puerto Plata y Espaillat por intensas lluvias

Fuertes lluvias afectan las provincias de Puerto Plata y Espaillat, registrándose inundaciones en el municipio de San Felipe de Puerto Plata, en Sabaneta de Yásica (Puerto Plata) y en Gaspar Hernández (Espaillat).

En la ciudad de Puerto Plata las inundaciones han afectado barrios de la parte sur, así como la comunidad de San Marcos, donde las lluvias han sido intensas desde la tarde del lunes y en la noche del martes, mientras que el miércoles se mantienen con menor intensidad, pero con suelos saturados.

En el Distrito Municipal de Sabaneta de Yásica, sectores como El Cementerio y Verdún se encuentran inundados desde la mañana de este miércoles, afectando decenas de viviendas.

Las lluvias han provocado daños significativos al municipio de Gaspar Hernández, en sectores como Joba Arriba las lluvias han provocado daños en viviendas, calles y predios agrícolas.

Los organismos de socorro han estado prestando asistencia a las familias afectadas por las inundaciones, encabezados por la Defensa Civil, así como el Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata, entre otras instituciones.

Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas en los sectores afectados.