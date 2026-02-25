Fallece doña Inda a los 104 años; en 2022 contó a Listín Diario el secreto de su longevidad

Falleció a los 104 años la señora Meregilda Herasme Méndez (doña Inda), una de las centenarias que contó a Listín Diario el secreto de su longevidad.

En entrevista concedida en enero del 2022, cuando tenía 100 años, doña Inda contó el secreto de su larga vida, como parte de la serie de reportajes La vida de los centenarios.

Su testimonio está contenido en el libro "Cómo llegar a los 100 años, la clave de 27 centenarios", publicado en el 2023 por la periodista Wanda Méndez, con prólogo del director de Listín Diario, Miguel Franjul, y el auspicio del Consejo Nacional de la Persona Envejecientes (Conape).

Herasme Santana consideró que había llegado al centenario porque era una "persona de bien".

“Yo a los niños y a todo el mundo le hago bien. Yo ensalmo a los niños de todo, de mal de ojo, de bruja, ensalmo por teléfono. Y por las noches rezo”, dijo en la entrevista realizada en su residencia de la calle General Reyes, de Neiba, justo cuando celebraba los 100 años.

Doña Inda nació el primero de enero del año 1922, en el sector El Estero, Neiba, provincia Bahoruco.

Su entierro

Doña Inda falleció en el hospital de Neiba, donde estuvo ingresada por varios días. Sus restos son velados en la funeraria Milagros y serán sepultados en el cementerio de la ciudad.

Doña Inda procreó 6 hijos con el señor Andrés Santana (fallecido).