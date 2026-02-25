Asociación entrega 2,500 cascos a motoristas para reducir secuelas por accidentes

La Asociación de Industrias de la Zona Franca de San Pedro de Macorís entregó 2,500 cascos de protección a motoristas de distintas empresas, como parte de un plan integral orientado a prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de los trabajadores.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y otras instituciones vinculadas a la seguridad vial.

El presidente de la entidad, Simón Medina, explicó que la entrega forma parte del cumplimiento del Reglamento 522 sobre seguridad y salud en el trabajo, el cual establece normas obligatorias para prevenir riesgos, accidentes y enfermedades laborales.

“Reafirmamos nuestro compromiso de preservar la vida y la salud de nuestros trabajadores, incluyendo su trayecto hacia y desde sus hogares. Nos sumamos a los esfuerzos de las autoridades para regular el tránsito de motocicletas y fortalecer la seguridad vial”, expresó Medina.

Imagen de archivo de dos personas detenidas por agentes de la Digesett por no usar casco protector.Raúl Ascensio/LD

Mientras el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, llamó a crear conciencia sobre el uso correcto del casco de seguridad, ante la alta incidencia de accidentes que involucran motocicletas en la provincia.

“El casco no es para llevarlo en la mano ni usarlo solo cuando vemos un agente de tránsito. Es una herramienta de protección que puede salvar vidas”, sostuvo el funcionario.

El empresario Eduardo Bogaert, miembro de la Asociación Dominicana de Zonas Francas y presidente de Dominican Garden Products, indicó que la entrega de cascos es el resultado de un proceso de capacitación desarrollado junto al Infotep.

“No se trata solo de entregar el casco, sino de enseñar por qué y cómo debe usarse. La educación vial es fundamental para reducir accidentes”, afirmó.

Los cascos fueron adquiridos a través de la empresa VIT Surgical. Su gerente y propietario, Abel Martínez, destacó el impacto de la iniciativa en la seguridad de los trabajadores, al señalar que diariamente ingresan alrededor de 3,000 motocicletas a la demarcación.

Al finalizar el acto, el motorista Chris Joseph, uno de los beneficiados, valoró positivamente las jornadas de capacitación impulsadas por el Infotep y consideró que contribuyen significativamente a fomentar la educación vial en la provincia.