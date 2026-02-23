Encuentran muerto a un juez civil de Santiago Rodríguez

Las autoridades policiales y judiciales de Santiago Rodríguez, confirmaron este lunes el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Alexander Tejada Lantigua, de 54 años, quien se desempeñaba como abogado y juez civil del municipio San Ignacio de Sabaneta.

El cadáver de Tejada Lantigua fue encontrado en una finca de su propiedad, ubicada en la comunidad La Ceiba Arriba, perteneciente al municipio de Villa Los Almácigos.

Según el reporte preliminar de la Subdirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, el hecho fue notificado a las autoridades a las 05:15 de la madrugada de este lunes. Al momento del hallazgo, el cadáver no presentaba signos evidentes de violencia física.

El abogado residía en la calle Libertad número 27 de Villa Los Almácigos. Era una figura conocida en la comunidad jurídica de la región.

Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y unidades de la Policía Nacional se encuentran resguardando la escena en la propiedad del jurista, a la espera del médico legista y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento oficial del cadáver.

De momento, las causas del deceso permanecen bajo investigación. Se espera que, tras los estudios forenses de rigor, las autoridades puedan ofrecer un informe detallado que esclarezca las circunstancias de su muerte.