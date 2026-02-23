Colocan seis provincias en alerta verde por efectos de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a seis provincias, todas ubicadas en la zona norte del país, en alerta verde.

Este decisión se debe a que durante la tarde de este lunes "se han producido aumentos de la nubosidad con aguaceros moderados, tronadas aisladas y ráfagas de viento, por una vaguada asociada a un sistema frontal que se localiza sobre el país", de acuerdo con una publicación colgada en la cuenta el COE.

En ese documento, se especificó que las localidades alertadas son Espaillat, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y Valverde.

Asimismo, la entidad advirtió que estas lluvias se prolongarán y podrían extenderse a zonas aledañas a las referidas localidades.

Además, exhortó a la población a no cruzar arroyos, cañadas y ríos con alto volumen de agua de las provincias bajo alerta, así como de abstenerse del uso de los balnearos de estas comunidades.