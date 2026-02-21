Militares desmantelan casetas en alrededores de la playa de Sosúa

La playa del municipio turístico Sosúa fue ocupada por efectivos policiales y militares mientras se realizaban el desmantelamiento de casetas de comercio.

Los propietarios de las casetas se han negado de forma reiterada a recibir el traslado a los módulos que construye el Ministerio de Turismo y tampoco han accedido a la compensación acordada para quienes no reciben los nuevos espacios alegando que llevan más de 40 años trabajando en la playa Sosúa.

Los militares y policías acompañaron a representantes llegados desde Santo Domingo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), con el propósito de llevar a cabo el derribó de las casetas y otros establecimientos comerciales, cuyos propietarios se muestran renuentes a que los reubiquen en la plaza.

Como resultado de la situación, turistas y criollos que acudían a la playa se vieron imposibilitado de acceder durante varias horas.

Defensa

El vocero de la Asociación de Vendedores de Playa Sosúa, José Manuel González (Lilo), justificó estos desalojos, ya que los afectados “forman parte de aquellos que se niegan a firmar el acuerdo de traslado a los nuevos espacios comerciales que serán inaugurados en abril en la nueva plaza comercial”.

Sostuvo que esta negativa obstaculiza el avance de este importante proyecto que reordenará “nuestra playa y nos dará un verdadero desarrollo”.

González agradeció al presidente Luís Abinader y al ministro de Turismo David Collado los esfuerzos que realizan para que Sosúa recupere su playa y el esplendor como enclave turístico.