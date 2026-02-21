COE advierte niveles altos de riesgo marítimo por causa de oleaje anormal en la costa Norte

Conforme al boletín meteorológico del día de este sábado, emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que la institución establece las condiciones marítimas como deterioradas en la costa caribeña.

En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, el organismo explicó que se descontinua la restricción en la costa Norte para las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto.

Por otro lado, recomienda a los operadores de esta clase de embarcaciones navegar con precaución en la costa atlántica desde Miches (El Seibo) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a viento y olas anormales. Para el resto de las costas las condiciones se mantienen normales, según el Indomet.