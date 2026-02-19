Abinader inaugura obras de agua en Santiago

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la planta de tratamiento de agua potable Noriega I, el sistema de abastecimiento Don Jaime y el acueducto del municipio Navarrete.

Las obras buscan mejorar y elevar la calidad de vida, así como abastecer a más 830 mil habitantes de la provincia Santiago.

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillados de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, explicó que las obras fueron realizadas con una inversión total de 667 millones de pesos, destinados al fortalecimiento del sistema de agua potable y a la mejora del servicio.

Asimismo, Cueto informó que se recuperaron 15 millones de galones diarios de agua perdidos por fugas y falta de mantenimiento en gestiones anteriores.

“Señor Presidente, hoy recuperamos los 15 millones de galones diarios que se perdían por fugas, grietas y un consumo excesivo de agua en el lavado de los filtros por la colmatación excesiva del manto filtrante, afectando la calidad del agua servida, sumado a la falta de mantenimiento de las pasadas gestiones”, dijo.

Sostuvo que una vez más, “vemos que lo que usted promete lo cumple. Bajo su visión, con esta obra podemos hablar de una verdadera revolución del sector del agua potable en el país”. Cueto agradeció el respaldo constante del presidente Abinader para que esta rehabilitación sea hoy una realidad, así como a la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por el financiamiento de su ejecución.

Explicó que la planta de tratamiento de agua potable Noriega I, cuenta con una tecnología de punta que optimiza los procesos garantizando la calidad y la producción de acuerdo a su capacidad de diseño de 4 metros cúbicos por segundo equivalente a 91 millones de galones diarios.

Esta planta, que abastece a más del 65 por ciento de la población de Santiago de los Caballeros, fue rehabilitada con una inversión de 612 millones de pesos, tras presentar un gran deterioro por haber agotado su ciclo operativo y por la falta de mantenimiento desde su puesta en operación en 1994.

sistema de abastecimiento de don jaime

La institución potabilizadora, también dejó inaugurado de manera simultánea el Sistema de Abastecimiento de la comunidad de Don Jaime, que incluye una nueva Estación de Bombeo, la colocación de una línea de impulsión de 12 pulgadas que va desde la Estación de Bombeo en el Mella I hasta el rehabilitado tanque con capacidad de 150 mil galones, obra que conllevó una inversión de 55 millones de pesos e impactará a más de 500 familias.

otra obra

Luis Abinader, a través del del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), también entregó un sistema de agua potable moderno y de alta capacidad que beneficiará a más de 150 mil habitantes.

La obra, que da respuesta a una demanda histórica de más de dos décadas, beneficia a las localidades como Navarrete, La Atravesada, Villa Nueva, Cañada Bonita, La Sierra, El Túnel y Guanábano, entre otras.

Durante el acto, el presidente Abinader aseguró que el Gobierno ha atendido los principales requerimientos del municipio de Navarrete, destacando la ejecución de obras en agua potable, salud, educación e infraestructura vial, y reiteró que continuarán los trabajos pendientes para seguir impulsando el desarrollo de la zona.

El mandatario resaltó la importancia del nuevo acueducto y afirmó que la inversión en agua y alcantarillado sanitario que realiza su gestión es la mayor que se ha ejecutado en los últimos 30 años. “El agua es salud”, expresó, al subrayar el impacto directo de estas obras en la calidad de vida de la población.

Asimismo, anunció la extensión de la vía de cuatro carriles hasta el cruce de Esperanza, lo que permitirá mejorar el tránsito y reducir el tiempo de desplazamiento hacia la Línea Noroeste.

También informó que se evalúa llevar agua al distrito de Limón, en Villa González, y recordó que este mismo día se inaugura otro proyecto para fortalecer el abastecimiento en Santiago.

De su lado, el director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, explicó que Navarrete nunca contó con un acueducto propio y que por más de 20 años la comunidad esperó una solución definitiva al problema del agua potable.

Detalló que el proyecto incluye la toma desde el canal Ulises Francisco Espaillat, estación de bombeo, planta de tratamiento, tanque con capacidad de 2.3 millones de galones y más de 50 mil metros de tuberías, además de líneas directas y depósitos para llevar agua a comunidades como Cañada Bonita, Guanábano y la Sierra.

Arnaud reveló que entre 2004 y 2020 la inversión en agua potable y saneamiento para Navarrete fue de apenas cinco millones de pesos, mientras que la actual gestión inaugura una obra superior a los RD$2,000 millones.

“El gobierno que preside Luis Abinader está inaugurando una obra de 2,000 millones de pesos para resolver de manera definitiva el servicio de agua potable aquí en Navarrete. Eso es desarrollo humano. Eso es ocuparse de que la gente viva mejor”, expresó.

En su recorrido por la Ciudad Corazón el mandatario participó en la entrega del remozamiento del Centro Cultural Casa de Arte, ubicado en la calle Benito Mención en esta ciudad.