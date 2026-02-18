En Monte Plata sugieren buscar los restos de Enriquillo en Boyá

La Cámara de Comercio, el Clúster Turístico, la Asociación de Escritores y los gobiernos municipales de Monte Plata sugirieron al equipo de antropólogos que buscan los restos del cacique Enriquillo en Azua que también lo hagan en Centro Boyá, por ser el último lugar donde vivieron los indígenas antes de su exterminio total.

Aseguran que Centro Boyá es el último reducto indígena, y primera reserva de América de la raza aborigen, siendo el lugar más atinado para erigir un mausoleo en su honor.

Explicaron que en esa zona se encuentran los restos de Enriquillo, por lo que recomiendan a los antropólogos e investigadores que busquen ahí y no en otro lugar donde las posibilidades de encontrarlo son remotas.

Ydal de los Santos, investigador y presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Monte Plata, contradice la versión de que los últimos indios que vivieron en Boyá supuestamente fueron traídos de las islas Bahamas para poblar la zona, ya que estos eran esclavos, no así los de Boyá.

Agregó en cambio que los de Boyá eran libres y que fueron reconocidos por la corona española como el último remanente de la raza aborigen localizada en esa parte de la isla. Que incluso el gobernador que sustituyó a Antonio Osorio, Diego Gómez Sandoval, envió una carta al reinado español el 3 de septiembre de 1,610, en la que le informaba a la monarquía sobre la situación en que se encontraban los nativos del lugar.

Indicó que, según el documento dirigido al Rey Felipe III, los indios de Boyá protagonizaron una reclamación al rey, indicando que los españoles se introducían en sus estancias y les impedían montear el ganado de cerda.

Afirmó que Boyá contaba con ocho vecinos indios y sus familias, quienes gozaban de 30 leguas de terrenos, obedeciendo a su propia ley y eligiendo sus líderes.

Añadió que, de acuerdo Archivo General de Indias, Santo Domingo, los indígenas extraídos de otras regiones llegaron a la isla en calidad de mercancías humanas y nunca se le concedió el estatuto de indios libres, vecinos o propietario. Así ocurrió con los indios brasileños capturados en el Río Marañón en el año de 1615.

Subrayó que Boyá como villa de indios fue el único que sobrevivió de los 15 pueblos que fundaron los padres Jerónimos entre 1518 - 1520 y que La carta de Fray Andrés de Carvajal de 1571, refiriéndose a Boyá, reza: Otro pueblo hay de indios, el cual tendrá 25 vecinos, por lo que

Rendirle cultos a "Enriquillo, guerrillero de América" en un asentamiento colonial español carece de sentido histórico.

TUMBAS Y PIEZAS

Mientras que, en representación del Asociación de Escritores habló Héctor Zambrano, quien aseguró que en el Santuario del Agua Santa de Boyá, existen barias tumbas que conforme al testimonio de su padre, Nelson Zambrano, fueron selladas para evitar que el templo sea profanado o destruido.

De su lado, el alcalde de Boyá, Gabriel Marte, mostró piezas y utensilios que usaban los aborígenes, encontradas en la zona, específicamente en las comunidades: Las Reyes, El Mamey, Cruce de Toñé, todas pertenecientes a la comarca señalada como el último asentamiento indígena de esta media isla.

“Instamos a las autoridades a hacer un ejercicio de geolocalización y buscar los restos de Enriquillo, donde verdaderamente están, en el lugar que murió, en esta última reserva indígena reconocida y negociada por la corona española’’, puntualizó.