En Villa Jaragua denuncian que llevan siete meses sin agua potable

Amas de casa del municipio de Villa Jaragua, provincia Bahoruco, denunciaron que llevan más de siete meses sin recibir el servicio de agua potable, situación que ha generado serias dificultades económicas y sanitarias en hogares, principalmente en familias de escasos recursos.

Madres de familia, al intervenir en el programa “Impacto Mañanero”, que se transmite por la emisora católica Radio Enriquillo, en la ciudad de Barahona, afirmaron que desde hace más de medio año no reciben “ni una gota de agua” a través de las tuberías.

Explicaron que la falta del servicio las obliga a comprar agua a camiones cisterna cada tres o cuatro días, lo que representa un gasto adicional que califican de insostenible, debido a las limitaciones económicas que enfrentan.

“Los pocos recursos que tenemos apenas alcanzan para la comida. No podemos destinar cien pesos cada pocos días para comprar agua. Somos madres con hijos y esta situación no puede continuar”, expresó una de las afectadas durante su llamada al espacio radial.

Sostienen que han intentado comunicarse con las autoridades correspondientes, pero aseguran que no han recibido respuestas concretas que permitan vislumbrar una solución a la problemática que representa la falta de agua para el consumo y para realizar las tareas en el hogar.

Ante la situación, hicieron un llamado al director provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con asiento en Neyba, para que intervenga de manera urgente y disponga las acciones necesarias a fin de restablecer el servicio.

Advirtieron que la falta de agua potable representa un riesgo para la salud, limita la higiene y dificulta las labores domésticas, al considerar el recurso como esencial para la vida y el bienestar de la población.

Comunitarios indicaron que una situación de esta prolongación no se había presentado antes en este municipio de la provincia Bahoruco y esperan que las autoridades escuchen su reclamo.

Recordaron que el Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande contempla, entre sus objetivos, establecer una línea que alimente la segunda etapa del Acueducto Múltiple del Suroeste (Asuro), por lo que entienden que, de estar concluida esa parte, localidades de Bahoruco, Independencia y Barahona no enfrentarían las penurias actuales por la falta del líquido.

En ese sentido, esperan que el director regional de INAPA y de Asuro, ingeniero Elson Andrés Peña Medina, con asiento en la provincia Barahona, ofrezca una respuesta a las amas de casa de Villa Jaragua ante la escasez que padecen desde hace casi un año.

Se quejaron, además, de que frente a esta problemática no se han organizado operativos de contingencia para suplir de agua a la población, en especial a las familias de menores ingresos de este municipio sureño.