Hospital de Guayubín continúa sin terminar

A más de tres años de iniciados los trabajos de reconstrucción del Hospital Municipal de Guayubín, el centro hospitalario continúa sin ser concluido, obligando al personal médico a ofrecer servicios en espacios improvisados, situación que expone a la población a condiciones precarias y limita la calidad de la atención médica en esta comunidad de la provincia Monte Cristi.

Actualmente, la emergencia del hospital funciona en el edificio de la biblioteca municipal, mientras otros servicios han sido dispersados en diferentes locales, lo que evidencia las dificultades que enfrenta el sistema de salud local para atender la demanda de pacientes.

El limitado espacio disponible plantea serios retos para el equipo médico, conformado por un médico general y dos enfermeras, quienes trabajan en condiciones restringidas para brindar atención a la creciente población del municipio.

La falta de infraestructura adecuada complica su labor y afecta la calidad del servicio que pueden ofrecer a los pacientes que, a diario, acuden en busca de atención de emergencias.

La directora del hospital, María Rodríguez, explicó que el personal médico ha tenido que mantener las operaciones en condiciones limitadas desde el inicio de la reconstrucción del centro sanitario. “Tenemos aproximadamente tres años laborando en estas condiciones. La emergencia está funcionando en la biblioteca para poder brindar el servicio a la comunidad, ya que no queremos que un ciudadano fallezca por no tener un lugar cercano donde recibir atención”, expresó.

promesas y retraso

Durante un recorrido realizado por el equipo del LISTÍN DIARIO, se pudo observar que el ritmo de los trabajos es muy lento, lo que ha generado frustración entre los residentes del municipio de Guayubín.

Rodríguez informó que recientemente sostuvo una reunión junto a otros directores hospitalarios con el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, donde se reiteró que el Gobierno ha instruido acelerar la entrega de varios centros hospitalarios en la Línea Noroeste.

Según indicó, el hospital presenta un avance cercano al 70% en su infraestructura general, mientras que el área de emergencia se encuentra aproximadamente en un 50% de ejecución.

“La construcción ha avanzado bastante y se está trabajando diariamente. Los lineamientos del Gobierno establecen que el hospital debe ser entregado antes de abril de 2026”, sostuvo.

Sin embargo, mientras continúan los trabajos, los servicios médicos siguen operando en condiciones limitadas, lo que mantiene la preocupación entre residentes y pacientes que dependen del centro hospitalario.

“Tratamos de hacer todo lo posible para brindar el servicio a la comunidad, aunque sabemos que no es la calidad que merece la población”, admitió Rodríguez.

comunidad denuncia irregularidades

Las condiciones en las que opera el hospital han generado fuertes críticas en sectores comunitarios. El dirigente político y comunitario José Guzmán, miembro del directorio nacional de la Fuerza del Pueblo, aseguró que el proceso de reconstrucción presenta presuntas irregularidades y deficiencias estructurales.

“Nos han abandonado este hospital. Ese remozamiento está cargado de vicios. Lo que han hecho es una chapucería”, denunció Guzmán.

El comunitario afirmó que, según su evaluación, los trabajos realizados se han concentrado principalmente en la parte frontal del edificio, mientras que otras áreas mantienen estructuras antiguas.

“Prácticamente dejaron la misma edificación en la parte trasera e incluso van a dejar el mismo piso. Estamos hablando de una inversión que supera los 60 millones de pesos que, a nuestro entender, no se refleja en la calidad de la obra”, expresó.

Guzmán también criticó las condiciones en que se están ofreciendo los servicios médicos provisionales.

“La emergencia funciona en una biblioteca con condiciones infrahumanas. Los servicios de laboratorio están en un multiuso. Eso afecta la calidad del servicio y pone en riesgo a los pacientes”, señaló.

El dirigente aseguró que sectores comunitarios han realizado reclamos en busca de acelerar la terminación del hospital, aunque considera que las respuestas oficiales han sido limitadas.

De acuerdo con la directora del hospital, la obra es supervisada por técnicos vinculados al Servicio Nacional de Salud, incluyendo personal de ingeniería responsable de las distintas fases del proyecto, concentrándose actualmente en la terminación del área de emergencia y detalles finales de infraestructura.

comunidad espera soluciones definitivas

El prolongado retraso en la entrega del hospital ha generado inconformidad entre residentes, quienes consideran insuficientes las soluciones provisionales implementadas mientras avanza la construcción.

Sectores comunitarios advierten que la falta de un hospital plenamente operativo aumenta los riesgos para pacientes que requieren atención inmediata, especialmente en emergencias médicas.

Aunque las autoridades sanitarias aseguran que los trabajos han sido agilizados y que el centro será entregado en el primer trimestre de 2026, la población de Guayubín continúa esperando que la promesa oficial se traduzca en un hospital funcional, equipado y con condiciones dignas.