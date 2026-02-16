Una mujer está con pronóstico reservado, tras ser atacada por su pareja en SFM

Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) desplegaron un operativo de búsqueda y captura contra Fausto Gil, conocido como “Fao”, señalado como el presunto responsable de agredir con un arma de fuego a su pareja sentimental la madrugada de este lunes.

El incidente tuvo lugar en el sector Mamá Tingó de en San Francisco de Macorís. La víctima ha sido identificada como Fiordaliza Paca Antigua, quien fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario local.

Según el último informe médico, el estado de salud de Antigua es delicado y con pronóstico reservado debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Las investigaciones preliminares sugieren que la agresión se desencadenó en medio de una discusión.

Tras herir a la mujer, Gil emprendió la huida, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda por parte de la Policía Nacional en toda la región nordeste.

De manera extraoficial, residentes de la zona han manifestado su consternación, señalando que el sospechoso es un miembro activo de la junta de vecinos de la referida comunidad.

Las autoridades han hecho un llamado a Fausto Gil para que se entregue por la vía que considere pertinente y responda por los hechos que se le imputan.