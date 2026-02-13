Educación inicia plan de seguridad escolar en Santiago

Las autoridades educativas de esta provincia anunciaron la implementación de un plan preventivo para reforzar la seguridad en los centros escolares, luego de que un operativo de inspección detectara armas blancas, punzones y decenas de dispositivos electrónicos para vapear (vapers) en mochilas de estudiantes del Politécnico de Artes Antonio Lora Cabrera (Ñico Lora), ubicado en Villa Bisonó, Navarrete.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en el marco de una mesa de trabajo junto a diversas autoridades vinculadas al sector educativo, realizada en el Politécnico IPISA, en esta ciudad, manifestó su preocupación por el decomiso de armas blancas y otros objetos incautados a estudiantes del Politécnico de Artes Antonio Lora Cabrera (Ñico Lora).

“Acabamos de desarrollar una sesión regional de la Mesa de los Cinco Pilares. La educación de la República Dominicana forma parte de todo un conjunto de entidades. Comienza en la casa, pasa por la escuela y también termina en la casa”, expresó el funcionario.

El ministro de Educación sostuvo que el reto de la mejora continua del sistema educativo dominicano debe convocar a todos los actores de la sociedad.

“Hemos conformado la Mesa de los Cinco Pilares, que está integrada por los estudiantes, los maestros, las familias, madres y padres, los actores socioeducativos y, obviamente, el Ministerio de Educación. Estos cinco pilares estamos cogestionando el sistema educativo en esta gestión del presidente Luis Abinader, donde cada uno debe cumplir una función y aportar también a las soluciones”, indicó.

Añadió que la conformación de esta mesa en la región Norte permitirá coordinar acciones conjuntas frente a las problemáticas que afectan el entorno escolar.

“Para eso, hoy quedó conformada la Mesa de los Cinco Pilares en la región aquí en Santiago, para que acometa acciones junto con todos estos actores en la producción de resultados y respuestas a las problemáticas que tenemos que enfrentar”, puntualizó.

El director Regional de Educación del Distrito Educativo 06-08, Pedro Pablo Marte, expresó que la institución está profundamente preocupada por la seguridad de los estudiantes, tanto dentro como fuera de los planteles educativos, por lo que trabajan en la organización de acciones estratégicas para prevenir situaciones de violencia.

“Definitivamente, la Regional de Educación de Santiago está muy preocupada por la seguridad de nuestros niños, no solo cuando salen, sino también dentro de los centros educativos. Estamos organizando un conjunto de actividades para que no exista ningún espacio ni oportunidad donde un estudiante pueda ser agredido”, afirmó Marte.

El funcionario explicó que las medidas se ejecutan bajo estrictos protocolos y en coordinación con las autoridades judiciales, garantizando el respeto a los derechos de los menores, amparados en la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Indicó que, además de prevenir incidentes violentos, el plan busca salvaguardar la salud física y mental del estudiantado mediante acciones orientadas al control, la orientación y el acompañamiento dentro de los centros educativos.

Marte destacó que la participación de los padres y tutores será fundamental para el éxito de estas medidas, al tiempo que exhortó a las familias a involucrarse activamente en la supervisión de sus hijos.

“Sin los padres y sin la comunidad, Educación estaría enfrentando una tarea muy difícil. No se trata solo de llevar a los niños a la escuela, sino de dar seguimiento a su formación, revisar sus mochilas y orientar su comportamiento”, señaló.

El director regional aclaró que los operativos de inspección se realizarán de forma intermitente y focalizada en aquellos centros donde existan reportes o indicios de situaciones de riesgo, reiterando que estos casos no representan la mayoría del estudiantado.

Las autoridades educativas sostienen que estas acciones buscan prevenir hechos lamentables y fortalecer la convivencia pacífica dentro de las aulas, garantizando entornos escolares seguros para todos.

El encuentro contó con la participación de la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez; el director regional de Educación, Pedro Pablo Marte; el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago, Miguel Jorge; así como otros funcionarios y representantes del sistema educativo.