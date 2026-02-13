Armada supervisa varadura del buque "ENE VISION" en Puerto Plata

La Armada de República Dominicana informó ayer que supervisa e investiga la varadura del buque "ENE VISION", de bandera dominicana, en las proximidades de la bahía de Luperón, provincia Puerto Plata.

El buque se dirigía antes del suceso al puerto de Puerto Plata, realizando una operación de remolque, transportando otra embarcación sobre la cubierta principal.

“La situación está siendo supervisada e investigada en cada proceso por los organismos correspondientes”, dijo la Armada, tras precisar que actúa en su condición de Autoridad Marítima Nacional, garante de la seguridad de la navegación, la protección del medio ambiente marino y la salvaguarda de la vida humana en la mar.

Precisó que también designó inspectores para evaluar el buque "ENE VISION" manteniendo los niveles de seguridad requeridos en las inspecciones técnicas llevadas a cabo.

“Todas las operaciones están siendo supervisadas por la Armada, requiriendo cada aspecto burocrático previo, así como, planes y permisos, por lo que se informa que mantendrá un seguimiento constante para maximizar los niveles de seguridad en cada operación, y un monitoreo continuo con otros organismos del Estado, tomando las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de la tripulación y el medio ambiente”, indicó en un comunicado de prensa.