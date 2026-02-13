Amenazan desalojar a más de mil personas en Castañuelas

La incertidumbre y el temor se han apoderado de más de mil personas residentes en Loma de Castañuelas, provincia Monte Cristi, quienes denuncian que enfrentan una amenaza de desalojo pese a que sus antepasados han habitado esos terrenos por más de un siglo.

Según explicaron comunitarios, hace aproximadamente una semana fueron notificados de que las tierras donde han construido sus viviendas, formado sus familias y desarrollado sus actividades productivas figuran como propiedad de un empresario italiano, quien presuntamente adquirió esos terrenos en 2016.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por los afectados, el supuesto propietario identificado como Angelo Rocchi habría adquirido los terrenos anteriormente, y ahora sus descendientes habrían presentado documentación ante el Abogado del Estado reclamando la titularidad, lo que ha encendido las alarmas entre los moradores. Estos aseguran desconocer los detalles del proceso legal y cuestionan la legitimidad de la adquisición.

Los residentes sostienen que durante generaciones han ocupado esas tierras de manera pacífica, levantando viviendas, cultivando y estableciendo una comunidad que hoy podría desaparecer si se ejecuta el desalojo. Muchos afirman que nunca fueron advertidos sobre disputas legales relacionadas con los terrenos y ahora temen perderlo todo.

Comunitarios de Castañuelas protestan en rechazo de la amenaza de desalojo de sus terrenos.Listín Diario

Durante una visita al Palacio de Justicia de Santiago, a donde acudieron tras ser citados por el Abogado del Estado, el comunitario Humberto Gómez denunció que los residentes cuentan con documentos y evidencias que respaldan su permanencia histórica en la zona.

“Este es un caso que se ha dado en Loma de Castañuelas. No es un secreto que han aparecido personas buscando títulos de propiedad. Nosotros tenemos papeles de nuestros ancestros que datan de más de 70 años, y hay familias con presencia en esos terrenos de hasta 100 y 150 años”, expresó.

Gómez sostuvo que la situación responde, según su percepción, a personas que intentan aprovecharse de la vulnerabilidad de los moradores para despojarlos de sus tierras.

“Esto es una práctica que se ha visto en el país, donde algunos quieren aprovecharse de la inocencia de la gente para quitarle lo poco que tiene”, afirmó.

El comunitario hizo un llamado directo al presidente de la República y a las autoridades provinciales y municipales para que intervengan en busca de una solución que evite una crisis social.

Asimismo, aseguró que la comunidad ha realizado levantamientos preliminares que reflejan la magnitud del asentamiento humano en la zona.

“Tenemos un censo rápido que indica que en Loma de Castañuelas existen alrededor de 15 mil viviendas y unas 40 mil familias, además de una escuela que funciona desde hace más de 70 años”, señaló.

“Yo nací en Loma de Castañuelas en el año 1959 y todavía vivo ahí. Ahí murieron mi papá, mi mamá y mi abuela, que tenía 100 años. Para mí esto es un sabotaje, porque quieren desconocer la historia de nuestras familias en esa tierra”, expresó.

Muñoz relató que, según le informaron, el hecho de que exista un título de propiedad emitido recientemente podría prevalecer sobre la ocupación histórica de los residentes.

“Nos dicen que no importa que uno haya vivido 100 años ahí, que si ellos sacaron un título en el 2020, entonces eso es lo que vale. A mí nunca me ha llegado una notificación oficial, y yo nací y me crié en ese lugar junto a mis hermanos”, sostuvo.

El afectado reiteró que, según los comunitarios, unas 40 mil familias podrían resultar impactadas por la situación.

postura legal

Sobre el conflicto, el abogado Juan Carlos Genao explicó que, aunque la documentación presentada por los reclamantes podría ser legal, es necesario realizar una investigación profunda que permita verificar su autenticidad y alcance jurídico.

El abogado indicó que el caso podría involucrar lo que definió como una “argucia jurídica”, señalando que existe la posibilidad de que los derechos de propiedad hayan permanecido sin ejecutarse durante años, lo que abre espacio a disputas legales complejas.

Asimismo, destacó que uno de los elementos que podría favorecer a los residentes es el hecho de que, según versiones preliminares, el supuesto propietario habría adquirido los terrenos con personas ya ocupándolos y permitió que continuaran estableciéndose en la zona sin ejercer control o reclamación formal durante décadas.

Genao sostuvo que, aunque este argumento tiene un peso social importante y podría dificultar un desalojo inmediato, legalmente no elimina el posible derecho del propietario. En ese sentido, consideró que el Estado dominicano podría jugar un papel determinante para evitar una crisis social.

“El Estado tiene la facultad de declarar esos terrenos de utilidad pública, negociar con los propietarios y pagar el precio justo, para garantizar la paz y tranquilidad de esas familias”, expresó el abogado.

dimesión del conflicto y posibles protestas

Según datos preliminares, el terreno en disputa abarcaría unos 146 mil metros cuadrados, aunque los comunitarios aseguran que el área ocupada por las familias podría ser mayor.

Mientras tanto, los residentes han comenzado a organizarse y no descartan realizar protestas pacíficas para llamar la atención de las autoridades y defender lo que consideran su derecho histórico a permanecer en la zona.

Los comunitarios reiteraron su llamado al Gobierno para que investigue el caso, revise la documentación presentada y busque una solución que garantice el derecho a la vivienda y la estabilidad de miles de familias que por generaciones han vivido en Loma de Castañuelas.