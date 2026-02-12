Armada investiga de varadura del buque "ENE VISION" en la costa norte de República Dominicana

La Armada de República Dominicana informó investiga la varadura del buque "ENE VISION", de bandera dominicana, en las proximidades de la bahía de Luperón, provincia Puerto Plata.

En un comunicado, la Armada indicó que previo al suceso el buque se dirigía al puerto de Puerto Plata, realizando una operación de remolque, transportando otra embarcación sobre la cubierta principal.

"La situación está siendo supervisada e investigada en cada proceso por los organismos correspondientes", leía parte del referido documento.

Por esto, la dirección Estado Rector de Puerto designó inspectores para evaluar el buque "ENE VISION", buscando mantener los niveles de seguridad requeridos en las inspecciones técnicas llevadas a cabo.

"Todas las operaciones están siendo supervisadas por la Armada, requiriendo cada aspecto burocrático previo, así como, planes y permisos, por lo que se informa que mantendrá un seguimiento constante para maximizar los niveles de seguridad en cada operación, y un monitoreo continuo con otros organismos del Estado, tomando las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de la tripulación y el medio ambiente", concluía el comunicado.