Senadora de Puerto Plata sobre desaparición de Brianna Genao: “es un asunto que está en la familia”

Ginnette Bournigal, senadora por la provincia de Puerto Plata, se refirió nuevamente a la desaparición de la niña Brianna Genao, asegurando que se trata de un caso que debe investigarse dentro del entorno familiar y manejarse con absoluta discreción.

“Yo dije que es un asunto que está en la familia no en el padre ni la madre, en la familia. Ahí es que está el problema”, declaró.

Bournigal explicó que el tema debe indagarse dentro de ese núcleo, tomando en cuenta las diferencias existentes entre los familiares de la niña tanto del lado materno como paterno. “Es una trifulca que hay porque la mamá se fue, dejó al papá. El papá se fue, volvió; un lío entre ellos”, sostuvo.

Valoró además que desde el Ministerio Público el proceso se haya tratado con tacto y prudencia, al considerar que la difusión de conjeturas generó una alarma innecesaria en la población.

“Lo que hicieron fue asustar a toda la comunidad, asustar al país con tantas conjeturas, sobre todo a los niños que no querían ni ir a la escuela”, expresó.

En ese sentido, exhortó a no prestarle atención a publicaciones difundidas en redes sociales por parte de los familiares de la menor. “No se lleve mucho de eso que eso es un lío de ellos internamente”, indicó.

La funcionaria pidió además a la ciudadanía permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes sin presiones externas.

“Dejen que la justicia investigue y que lo hagan con discreción porque con la preocupación que se armó por el caso, todo el mundo quiso intervenir y decir algo, aparecieron abogados de Santiago que ya eran abogados de la familia, luego dijeron que no, un montón de gente que acusaron a la comunidad que pudo haber hablado”, explicó.

Finalmente, reiteró la importancia de respetar el debido proceso, señalando que las autoridades continúan con las indagatorias de manera permanente.

“Esto es un caso tan delicado que hay que dejar que las autoridades lo manejen con suma discreción, que conozcan las interioridades de la familia. Hay que dejar que las autoridades sigan investigando; que lo están haciendo permanentemente”, concluyó.