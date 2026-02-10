Alcade de Monte Cristi denuncia invasión de tierras

El alcalde del municipio de Monte Cristi, Jesús Jerez, llamó a las personas que han estado invadiendo terrenos privados en zonas destinadas al desarrollo turístico e inmobiliario, a desistir de esas acciones.

Mientras que garantiza total respaldo y seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros que ejecutan importantes proyectos en la provincia.

El ejecutivo municipal explicó que las ocupaciones ilegales se han registrado en áreas debidamente tituladas, donde está previsto el desarrollo de un ambicioso proyecto que incluye la construcción de un aeropuerto internacional, unas 3,000 villas, 1,500 apartamentos y al menos seis hoteles, principalmente en la zona de Playa Popa y áreas cercanas al ayuntamiento.

“Como ayuntamiento hemos intervenido para llamar la atención a personas que han ocupado terrenos con fines de negociación, entendemos nosotros, pero esos terrenos tienen propietarios legítimos”, sostuvo el alcalde.

“Desde esta alcaldía estamos garantizando que esos inversionistas no tendrán ninguna dificultad y que sus proyectos no se verán afectados”, afirmó Jerez.

El alcalde indicó que a partir del mes de marzo iniciarán varias de las obras, las cuales ya cuentan con todos los permisos correspondientes, tanto del ayuntamiento como de los ministerios de Medio Ambiente y Turismo, lo que les permite arrancar formalmente los trabajos.

Jerez denunció que en los últimos meses se han producido nuevas invasiones, incluso en parcelas identificadas como la parcela 1 y la 7 del distrito catastral 20, donde personas ajenas a la provincia han sido llevadas para ocupar terrenos de manera irregular.

Ante esta situación, informó que el cabildo ha coordinado acciones con diversas autoridades, incluyendo la Gobernación, el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio Público con el objetivo de frenar estas prácticas que, según dijo, llevan años afectando a Monte Cristi.

“Estamos enfrentando una situación histórica en la provincia, donde durante años han operado redes que invaden terrenos del Estado y privados sin que se les pusiera freno. Esta gestión municipal ha decidido actuar y no permitir que se paralice el desarrollo del municipio”, sostuvo.

El alcalde fue enfático al señalar que quienes ocupan propiedades privadas deben ser llamados por su nombre: invasores, y reiteró que no permitirá que intereses particulares detengan inversiones millonarias que representan desarrollo, empleo y progreso para Monte Cristi.

“Monte Cristi tiene hoy un ayuntamiento, un alcalde, regidores y autoridades dispuestas a enfrentar a quien sea necesario para garantizar un desarrollo exitoso. A los inversionistas les decimos que aquí hay garantía, respaldo y seguridad”, concluyó.