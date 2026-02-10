Fallece cuentista, dramaturgo y novelista ocoeño William Mejia

Falleció a la edad de 75 años, el cuentista, novelista y dramaturgo William Mejía, cuyos restos serán sepultados en Santo Domingo, según informes obtenidos por este medio.

El también escritor infantil que fue profesor en el Liceo José Núñez de Cáceres de Ocoa, obtuvo unos treinta premios literarios, siendo uno de los escritores más galardonados de República Dominicana, informó la profesora Fanny Santana.

Entre los reconocimientos figuran el Premio Nacional de Cuento, Premio Nacional de Novela, los premios de Casa de Teatro en cuento y teatro, y el premio de Novela de la Universidad Central del Este.

Varios de sus cuentos forman parte de la Coedición Latinoamericana de Cuentos para Niños, auspiciados por Cerlarc y Unesco.

Como dramaturgo también obtuvo unos diez galardones. Fue profesor de la Escuela Nacional de Arte Dramático.

Además de su prolífera producción literaria, William Mejía dedicó gran parte de su vida a la educación y promoción de la cultura.

Fundador de clubes culturales en su región, fue un pilar en la formación de nuevas generaciones de escritores y lectores.

CUENTOS

Reflexiones (1981)

El taladro del tiempo (2005)

NOVELAS

Daniel, el guerrillero 201 (1990)

Una rosa en el quinto infierno (2001)

Naufragio (2005)

Estrella (2007)

TEATRO

La trama de San Miguel (1987)

Batallando (1989)

Encuentro en la astronave (1991)

La visión del paladín (1993)

Anónimos y realengos (1995)

Las espuelas del Ministro (2006).

ENSAYOS

Ciriaco Ramírez, un héroe marginado (1990)

Causas de las deficiencias en la enseñanza de la Lengua Española en República Dominicana (1991)