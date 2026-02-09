Tras enfrentamiento con policías, estudiantes de la UASD en SFM llegan a acuerdo con autoridades

Tras la protesta de un grupo de estudiantes del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Francisco de Macorís, encabezada por la organización estudiantil Fuerza Juvenil Dominicana (FJD), que terminó en un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional, se llegó a un acuerdo con las autoridades.

Luego de la confrontación que se registró este martes, Isaac Díaz, representante de la organización FJD, junto a otros discentes se reunieron con el alcalde de la localidad, Alex Díaz y el director del recinto, Roberto Marte, para tratar de apaciguar la situación, presentar las inquietudes de los jóvenes y encontrar soluciones efectivas.

Seguido de la reunión con las autoridades, Isaac dijo, “Agradecemos al alcalde por llegar aquí a mediar el asunto de la protesta, por llamar al director para ponernos de acuerdo en relación a la necesidades de la universidad”.

Además, afirmó que luego del encuentro fue resuelto el tema de la comida, una de las principales necesidades que tenían los estudiantes, al tiempo que aseguró “ya desde hoy se está cocinando, ya los estudiantes mañana pueden venir cien por ciento confiados y seguros a sus clases de que no van a pasar hambre y de que van a tener un día productivo porque van a comer, barriga llena corazón contento”.

Mientras que el alcalde, quien sirvió de mediador para lograr el conversatorio entre las partes, felicitó la disposición tanto de Roberto Marte como de Isaac Díaz, tras responder al llamado con el objetivo de conocer las problemáticas de los alumnos y solventarlas.

Por otro lado, Marte expresó sentir el deber de escuchar las demandas de sus estudiantes que estén bajo su responsabilidad y así solucionarlas, al igual que aquellas que se salgan de sus manos poder gestionarlas para que sean resueltas.

Como algo "normal" definió Marte esta protesta, por lo que declaró que en las familias “siempre hay diferencia y hay disgusto pero terminamos en una mesa grande discutiendo y poniéndonos de acuerdo”.

En el enfrentamiento no se registraron heridos ni pérdidas humanas, de acuerdo al medio de comunicación SFM Noticias.