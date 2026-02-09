Tres supuestos delincuentes abatidos por policías tras “asaltar” joyería en San Pedro de Macorís

“En un periodo menor a 24 horas”, agentes de la Policía Nacional identificaron y ubicaron a los tres alegados autores del asalto registrado ayer en una joyería situada en la provincia San Pedro de Macorís.

Las labores de inteligencia realizadas por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) terminaron, según aseguró el cuerpo policial, con un intercambio de disparos en el cual murieron estos supuestos delincuentes.

Tras cometer la alegada sustracción en el establecimiento comercial Joyería Máximo Oro, la institución policial informó que los individuos se trasladaron hasta una cabaña en Santo Domingo Norte.

Específicamente, el lugar, identificado como “Ahí Sí”, se encuentra en el sector Sabana Perdida, donde en horas de la madrugada los efectivos policiales respondieron al ataque de los tres occisos, ejecutado cuando notaron su presencia.

Se trata de Yosmal Guzmán Cabrera, alias “El Flaco”, de 24 años, mientras que otro responde a los apodos de “El Black” y/o “El Rata”.

El portavoz de la institución policial, coronel Diego Pesqueira, indicó que continúan en proceso de identificar el tercer fallecido.

Dos de los heridos fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Dr. Ney Arias Lora, y uno murió en el lugar del hecho.

“Armas y bombas lacrimógenas”

De acuerdo con lo precisado por Pesqueira, a los supuestos delincuentes les fueron ocupadas tres pistolas, dos bombas lacrimógenas, tres chalecos antibalas y tres pasamontañas.

A estos artículos se agregan dos cadenas y dos anillos, así como un martillo utilizado para romper la cristalería de las instalaciones comerciales.

También, una Hyundai Tucson, gris, placa G735087, que según las autoridades fue utilizada para cometer el delito. En el vehículo los miembros de la Policía detectaron “indumentarias o vestimenta militar/policial falsas”.

“Que se entregue”

Según lo precisado por Pesqueira, estas tres personas muertas pertenecen a una “peligrosa” estructura criminal que arrastra una serie de antecedentes criminales.

La entidad policial comunicó que todavía permanecen en búsqueda de otros supuestos delincuentes que colaboraron en la comisión del delito.

Ante esta situación, la Policía, representada por Pesqueira, le expresó la siguiente exhortación: “Que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para que responda por este hecho”.