Sistema frontal provocará temperaturas frescas y cielo nublado

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo los remanentes de un sistema frontal mantendrán un cielo medio nublado, con temperaturas frescas, pero sin lluvias de gran relevancia.

El organismo indicó que se producirán chubascos aislados en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, entre otras provincias del este, como en El Seibo y La Altagracia.

Indomet sostuvo que para la tarde, se espera que las precipitaciones continúen siendo escasas, observándose un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos y aisladas ráfagas de viento. En cambio, para la noche, el acercamiento de otro sistema frontal, favorecerá la ocurrencia de lluvias débiles a moderadas, en Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

“Las temperaturas estarán frescas y agradables, especialmente la noche sobre zonas de montañas y valles del interior del país. Se pronostica que la sensación térmica se torne aún más fría, tras el paso del frente frío”, manifestó el organismo.

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.