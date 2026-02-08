Hombre ultima mujer de un disparo y luego se suicida en Dajabón

Un hombre ultimó a su pareja de un disparo y posteriormente se suicidó, en un hecho ocurrido la noche del pasado sábado en el municipio de Partido, provincia Dajabón, causando consternación entre los comunitarios.

La víctima fue identificada como Marlin Osmery Domínguez, de 33 años, quien se desempeñaba como auxiliar de farmacia en el hospital municipal. El agresor fue identificado como Eddy Jiménez.

De acuerdo con informaciones preliminares, Jiménez habría esperado a la víctima durante varias horas hasta que regresara de compartir con unas amigas, momento en el que ocurrió el hecho. Vecinos del lugar informaron haber escuchado gritos y al menos dos disparos.

Familiares y allegados de Domínguez aseguraron que Marlin era víctima de acoso constante por parte del agresor, situación que aseguran fue puesta en conocimiento del Ministerio Público con anterioridad.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y unidades de la Defensa Civil, quienes realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las investigaciones del caso.