Arrestan a excoronel acusado de violar a menor de edad en Baní

Se encuentra bajo arresto en la cárcel pública de Baní el coronel retirado de la Policía Nacional, Nicolás Núñez, que se había dado a la fuga tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de 7 años de edad en el barrio Washington, municipio Matanzas, provincia Peravia.

El abuso sexual contra la menor ocurrió el domingo 1 de febrero en horas de la noche, en el barrio Washington, del municipio de Matanzas, donde vive tanto el imputado como la víctima y su familia.

La denuncia

Según la denuncia interpuesta por familiares, la niña fue abusada ese día, alrededor de las 7:00 de la noche, cuando el excoronel llevó a la menor “a una casa abandonada en el mismo barrio Washington”, donde habría cometido el delito en contra de la menor, “a quien amenazó de muerte para que esta no dijera nada, dándole también la suma de 50 pesos”, según la denuncia.

Fuga y apresamiento

Nicolás Núñez se había dado a la fuga días después de haber cometido el horrendo hecho, saliendo del país por el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros.

Este militar fue detenido el jueves 5 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de Nueva York, por la Interpol, en atención a una alerta migratoria que había colocado el Ministerio Público de la provincia Peravia en los aeropuertos internacionales en contra de Núñez.

El mismo jueves fue devuelto a República Dominicana y detenido, mediante orden de arresto en su contra, en el aeropuerto del Cibao, a la 1:30 p. m.

Fue entregado en Baní, a la Fiscalía de Peravia, próximo a las 7:00 de la noche por agentes del cuerpo policial de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPREC), la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), bajo la coordinación del Ministerio Público (MP).

Testimonio

La denuncia sobre la violación de la menor (se resguarda su identidad por asunto de ley) se produjo el pasado lunes 2 de febrero por familiares de la víctima, ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

La menor, de nacionalidad haitiana, según su abuela, llegó a su casa “asustada y le dijo que le dolía la cabeza, y que estaba botando sangre de su parte y le dijo que fue el nombrado “coronel” quien le hizo eso.

Por lo que procedieron el lunes 2 a colocar la denuncia ante la Unidad de Violencia de Atención a Víctimas y Violencia Intrafamiliar.

La niña fue ingresada el mismo lunes en el hospital Nuestra Señora de Regla, donde quedó ingresada por los daños que le provocó la agresión en su órgano sexual.

Hay versiones de vecinos del barrio Washington que han denunciado ante los medios de prensa que, supuestamente, es un "hábito frecuente" de este excoronel abusar de menores de edad.

“Él tocaba por su parte a su propia hija de 13 años y violó a un sobrino”, gritaba a viva voz, sumamente incómoda, ante los medios de prensa una vecina del sector.

Medida de coerción

El Ministerio Público solicitó medida de coerción en contra de este imputado el viernes último ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, por lo que se espera que la misma sea conocida este lunes 9, por el Tribunal de la Atención Permanente.