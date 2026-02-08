Abinader presenta Ruta del Encuentro, una apuesta turística global

El presidente Luis Abinader presentó este domingo en el Parque Histórico La Isabela el proyecto presidencial Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones, una ambiciosa iniciativa que busca rescatar y poner en valor el trayecto histórico original del siglo XV, posicionando a la República Dominicana como un referente histórico-cultural de alcance global.

El presidente Abinader destacó que la Ruta del Encuentro representa una apuesta estratégica por elevar el patrimonio dominicano a estándares internacionales, fortaleciendo la identidad nacional, diversificando la oferta turística y creando nuevas oportunidades de empleo e inversión en los territorios impactados.

Lanzamiento proyecto La Ruta del EncuentroPresidencia de la República

Consideró que este es el lugar de la Isabela es el de mayor valor histórico de toda América, al que no se le había dado el valor que realmente tiene y que cada día concita un mayor interés en los cruceristas que visitan la zona.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que a partir del inicio del gobierno se ha iniciado un gran esfuerzo por recuperar el sitio de La Isabela. Destacó el gran trabajo que se ha hecho y la importancia de la colaboración de los alcaldes de la zona.

Dentro de esas iniciativas ha estado la reconstrucción de la iglesia, así como la creación de la Ruta del Encuentro, en las que se han identificado más de 60 hitos claves, en una iniciativa inspirada en la Ruta de Santiago en España, acorde a las características locales, en un esfuerzo de articulación que integre el sector público y privado.

Indicó además que se está en la fase final para la implementación de la nueva museografía del lugar.

El director de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak, destacó la importancia histórica del lugar y de la Ruta que se pone en vigencia, la cual impactará las comunidades que incluye, festejando los momentos esenciales del primer asentamiento europeo en América.

Entrada al municipio de Luperón en Puerto PlataPresidencia de la República

El director ejecutivo de la Unidad de Gerencia del Fideicomiso de la Ruta del Encuentro, Camel Curi, explicó que en la primera etapa se ejecuta en el tramo A de La Isabela a Jánico, destacando la ruta ecológica e histórica.

Por su parte el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo, afirmó que desde ese Ministerio seguirán trabajando para fortalecer la oferta cultural y turística del país.

La Ruta del Encuentro consiste en un recorrido de aproximadamente 450 kilómetros, diseñado bajo estándares internacionales, que conecta la costa norte del país con Santo Domingo, integrando patrimonio histórico, arqueológico, cultural y natural en una experiencia turística sin precedentes en la región.

Para asegurar una ejecución eficiente y sostenible, el desarrollo del proyecto se ha estructurado en tres etapas estratégicas denominadas Tramos (A, B y C).

En esta fase inicial, el Gobierno priorizará el despliegue inmediato del Tramo A, un corredor clave que conecta el Parque Histórico La Isabela con el municipio de Jánico, integrando hitos fundacionales como el Paso de los Hidalgos y la Fortaleza de Santo Tomás. Posteriormente, la hoja de ruta contempla la expansión hacia el Tramo B (Jánico - Cotuí) y finalmente el Tramo C (Cotuí - Santo Domingo), completando así la interconexión integral de este itinerario cultural.

El trayecto comprende tres grandes tramos, iniciando en la provincia de Puerto Plata, específicamente en Parque Histórico La Isabela, primer asentamiento europeo en América, y culminando en el Distrito Nacional, epicentro político y cultural del país.

Como parte del proyecto, se desarrollarán atracciones, senderos interpretativos, ruinas arqueológicas y fortalezas históricas, que serán transformadas en destinos turísticos integrales, garantizando su preservación y uso sostenible, al tiempo que se impulsa el desarrollo económico real de las comunidades vinculadas al recorrido.

La actividad contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Turismo, David Collado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, la embajadora de España Lorea Arribalzaga, el nuncio apostólico Piergorgio Bertoldi, además de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la gobernadora Claritza Rochtte, la senadora Ginette Bournigal y representantes del cuerpo diplomático y del sector cultural e histórico

La Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones consolida la visión del Gobierno dominicano de crear una experiencia turística histórica de clase mundial, que conecta pasado y presente, preserva la memoria colectiva y proyecta al país como un destino cultural único en el Caribe y América.