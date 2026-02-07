Crece el uso del Corredor Kennedy para el transporte nocturno en Santo Domingo

La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), bajo la presidencia de William Pérez Figuereo, celebra el primer mes de operaciones del Corredor Kennedy.

Esta iniciativa de transporte nocturno ha transformado la movilidad en la capital, registrando un incremento sostenido de usuarios gracias a su enfoque en seguridad y eficiencia.

El servicio opera de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., cubriendo la ruta desde el kilómetro 28 de la autopista Duarte hasta la intersección de la avenida Duarte con París. Este trayecto se ha convertido en el salvavidas de cientos de trabajadores nocturnos de restaurantes, centros de eventos y otros establecimientos que antes no contaban con opciones de transporte confiables en la madrugada.

A un mes de su implementación, los usuarios han calificado el proyecto como exitoso. Sin embargo, el buen desempeño del corredor ha generado una nueva demanda: que el modelo se extienda al horario diurno.

Los ciudadanos señalan que la implementación de un sistema similar durante el día ayudaría a reducir la congestión vehicular, especialmente en la autopista Duarte. También, sustituir vehículos en mal estado que provocan taponamientos y que el corredor se extienda hasta la Ciudad Juan Bosch, beneficiando a miles de residentes de esa zona.

Respaldo del sector transporte

La iniciativa no solo cuenta con el apoyo de los pasajeros, sino también de figuras clave del sector. Dirigentes como Juan Hubieres, del sector transporte, han dado un firme respaldo al proyecto de la CNTU, considerándolo un modelo moderno y funcional que merece el apoyo decidido del Gobierno dominicano.

Ante este panorama, diversos sectores hacen un llamado al presidente Luis Abinader y al Gabinete de Transporte para evaluar la creación de un corredor integral que abarque las avenidas Duarte y John F. Kennedy de manera permanente.

"Reiteramos nuestro compromiso de seguir aportando soluciones reales, apostando por un servicio más seguro, eficiente y digno para todos", concluyó la directiva de la CNTU.