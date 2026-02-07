Se entregó a la Policía "Chulo", quien agredió a su padre en La Romana y fue captado en video

Un hombre que era buscado por la ley, acusado de agredir físicamente a su padre el pasado 2 de febrero en Villa Hermosa, se entregó a las autoridades.

El hecho cobró notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales donde se observaba al detenido maltratando a su progenitor. Ante la gravedad de las imágenes, el cuerpo de seguridad se desplazó a la residencia de la víctima para confirmar la situación y brindar auxilio inmediato.

Luego de la búsqueda realizada por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), se entregó a la policía Alcadio Sánchez (alias "Chulo"), acusado de agredir físicamente a su padre, el señor Ernesto Sánchez Jiménez.

Sánchez Jiménez fue trasladado a un hospital público de la demarcación, donde recibió la asistencia médica necesaria.

La policía ejecutó inmediatamente la orden judicial No. 2026-AJ0007874. A Sánchez Núñez se le imputa la presunta violación del artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, que tipifica la violencia intrafamiliar.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para que se le conozca la medida de coerción.