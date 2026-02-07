Madre denuncia irregularidad en registro de la JCE: “Aparezco con cuatro hijos y solo tengo tres”

Giannina Altagracia Almonte, residente en Santiago, denunció el viernes que en los registros de la Junta Central Electoral (JCE) figura como madre de cuatro hijos, cuando solo ha procreado tres.

La situación salió a la luz cuando acudió a la JCE a solicitar un documento relacionado con sus hijos, y fue cuestionada sobre si el trámite correspondía a “los cuatro”.

“Yo fui a la Junta a sacar un documento de mis hijos y me preguntaron que si era de los cuatro, y yo me quedé sorprendida”, relató.

Según explicó, el cuarto hijo aparece declarado a su nombre apenas seis meses después del nacimiento de su hija menor, en la segunda circunscripción de San Pedro de Macorís, lugar donde afirma no haber estado nunca.

“Es algo insólito porque yo di a luz a mi hija en mayo y sale que esta persona fue declarada en noviembre, solo seis meses después. Yo nunca he ido a ese lugar, no conozco a la persona que figura como declarante ni mucho menos a quien supuestamente está declarado a mi nombre”, denunció.

Ante esta irregularidad, Almonte indicó que deberá trasladarse a Santo Domingo para solicitar la apertura de una investigación que permita esclarecer el caso.

“Debo dirigirme a la capital para que se haga una investigación a fondo y se determine qué fue lo que pasó conmigo. Yo necesito que se me resuelva esta situación”, sostuvo.

La denunciante aseguró que no es la primera vez que enfrenta inconsistencias de este tipo en los registros oficiales, ya que en una ocasión anterior le informaron que figuraba con más hijos de los que realmente tiene.

“Una vez me ocurrió que me dijeron que tenía tres hijos más, pero luego me dijeron que era un error y que estaba resuelto”, concluyó.