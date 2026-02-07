Incautan más de 110 mil cigarrillos de contrabando en Barahona y Pedernales

Más de 110,000 cigarrillos de contrabando, dinero en efectivo y sustancias controladas fueron incautados durante operativos realizados por la Policía Nacional y el Ministerio Público en las provincias Barahona y Pedernales, como parte de las acciones contra el contrabando y el microtráfico.

En Barahona, miembros de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Inteligencia Delictiva (Dintel), junto a la Unidad de Acción Rápida de la Dirección Regional Sur, y en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector La Hortaliza, del Mercado Público, donde fue apresado Carlos Manuel Medina Terrero.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon cinco sacos que contenían 552 paquetes de cigarrillos de procedencia ilegal, equivalentes a 110,540 unidades, además de la suma de RD$77,700.00 en efectivo, presuntamente vinculada a la actividad ilícita.

De igual manera, en una intervención realizada en el sector Los Tezanos, provincia Pedernales, agentes policiales ocuparon 71 gramos de distintas sustancias narcóticas, una balanza, así como tres cajetillas de cigarrillos. En esta acción, varias personas lograron huir al notar la presencia policial, por lo que se mantienen las labores de localización.

El detenido y todas las evidencias ocupadas fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Nacional continúa profundizando las investigaciones y dando seguimiento a los prófugos.