Armada y el COE brindan asistencia a dos cruceristas en la costa de Puerto Plata.

La Armada de República Dominicana, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, asistieron de emergencia a dos mujeres que presentaron complicaciones de salud en crucero en la costa de Puerto Plata.

De acuerdo a un comunicado, el hecho se registró la madrugada del pasado lunes, acciones conllevaron a tener que evacuar a dos personas de sexo femenino en compañía de un familiar como parte del protocolo.

Los pacientes, de acuerdo al levantamiento, habían presentado complicaciones de salud al momento de encontrarse a bordo del Crucero “Icon of the Seas” próximo a la costa de Puerto Plata.

La entidad indicó que la operación naval se ejecutó luego de haber recibido un llamado de emergencia vía el Centro de Operaciones Marítimas (COM), donde la institución ordenó el despliegue de la Lancha Interceptora que zarpó desde el muelle del Complejo Turístico Ocean World, Puerto Plata.

En la acción conjunta se establecieron los procedimientos establecidos para dar respuestas efectivas a la emergencia en coordinación con personal autorizado del Crucero y conducir los afectados al muelle del Complejo Turístico para recibir atenciones médicas.