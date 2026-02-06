Riesgos que corren recolectores de basura en ciudad de Santiago

Cada madrugada, cuando gran parte de la ciudad aún duerme, hombres y mujeres salen a recoger los desechos que otros dejan atrás, enfrentando riesgos que muchas veces comienzan desde la forma en que la basura es dispuesta en los hogares.

Lejos de capas o reconocimientos, estos trabajadores, muchos de ellos adultos mayores que no encontraron espacio en otros empleos, cargan a diario con fundas que contienen desde residuos orgánicos hasta objetos punzocortantes y materiales contaminados.

Una realidad que convierte la recolección de basura en una labor de alto riesgo sanitario, agravada por prácticas inadecuadas de disposición por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con datos del Ayuntamiento de Santiago, alrededor de 1,500 colaboradores se dedican en el municipio a labores de recolección y manejo de desechos sólidos, constituyendo una fuerza laboral esencial para la salubridad urbana.

Esa misma labor los expone de forma constante a bacterias, virus y sustancias peligrosas.

Así lo advirtió una especialista en infectología, que la exposición continua a basura doméstica mal clasificada incrementa considerablemente la probabilidad de infecciones.

Muchos de los recolectores son adultos mayores que no encontraron espacio en otros empleos, sino en la recolección de basura.Listín Diario

“Esto puede provocar infecciones cutáneas, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, así como otros riesgos biológicos”, explicó. La situación se torna aún más delicada cuando los residuos son depositados sin protección, mezclando vidrios rotos, agujas, restos hospitalarios y desperdicios orgánicos en una misma funda.

“El problema no radica únicamente en la falta de equipos de protección adecuados, sino también en una cultura de desecho que ignora las consecuencias humanas. Muchas de las enfermedades asociadas a esta exposición se desarrollan con el paso del tiempo”, advirtió.

Desde el ámbito municipal, Mariana Moreno, vicealcaldesa de Santiago, insistió en la necesidad de reforzar la educación ciudadana sobre la correcta disposición de los desechos, recordando que la recolección de basura no es solo un servicio público, sino una cadena de responsabilidad compartida.

“Necesitamos redes de apoyo, no solo desde la alcaldía, sino también desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud”, expresó.

reconocimiento

En ese contexto, el Club Rotario Santiago Monumental, junto a la Alcaldía de Santiago y once empresas, reconoció el pasado 28 de enero, la labor de los servidores del Departamento de Limpieza Pública, destacando su aporte al bienestar y la salud de la ciudad.

“Esta noche nos reunimos para rendir un homenaje que nace del respeto, de la gratitud y del corazón de nuestra ciudad. Reconocemos a quienes, con escoba, pala, camión y sobre todo con dignidad, cuidan de nuestro hogar común”.

Uno de los doce recolectores de basura de la Alcadía de Santiago, quienes fueron reconocidos por su entrega en la limpieza de la ciudad.Listín Diario

“El trabajo que ellos realizan cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera lo quiere hacer”, expresó Elpidio Infante, miembro del club organizador y visibilizando el aporte de estos trabajadores.