Indomet pronostica sol y posibles lluvias para este viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este viernes 6 de febrero habrá un cielo mayormente soleado sobre gran parte de la geografía nacional.

No obstante, el clima podría cambiar durante la tarde y el transcurso de la noche debido al paso de un sistema frontal ubicado actualmente cerca del occidente de Haití.

Se espera que los aguaceros sean de moderados a fuertes y estén presentes en provincias de la región norte como Puerto Plata, Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal.

Según Indomet, las temperaturas estarán frescas y agradables, especialmente en zonas montañosas y de los valles del interior de la nación, con eventos de nieblas y neblinas. Además, prevén que la sensación térmica se torne aún más fría durante el fin de semana, por la llegada de otro sistema frontal.

Asimismo, las temperaturas mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.