Clima en RD
Indomet pronostica sol y posibles lluvias para este viernes
El clima podría cambiar durante la tarde y el transcurso de la noche debido al paso de un sistema frontal ubicado actualmente cerca del occidente de Haití.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este viernes 6 de febrero habrá un cielo mayormente soleado sobre gran parte de la geografía nacional.
Se espera que los aguaceros sean de moderados a fuertes y estén presentes en provincias de la región norte como Puerto Plata, Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal.
Según Indomet, las temperaturas estarán frescas y agradables, especialmente en zonas montañosas y de los valles del interior de la nación, con eventos de nieblas y neblinas. Además, prevén que la sensación térmica se torne aún más fría durante el fin de semana, por la llegada de otro sistema frontal.
Asimismo, las temperaturas mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.