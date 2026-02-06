Dicrim apresa menores de edad miembros de presunta banda delictiva

La División de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, apresaron en flagrante delito a tres miembros de una presunta peligrosa banda, que se dedicaban a realizar robos y atracos con violencia en diferentes provincias del país.

La Dicrim señaló que a los apresados son menores de 15, 16 y 17 años de edad, residentes en Bani, a quienes se les ocuparon un arma de fuego tipo revólver, teléfonos celulares, un arma de fabricación casera, RD$9,450 pesos, y otras pertenencias.

Las autoridades indicaron que, luego se trasladaron a la calle principal de El Rosalito donde fue recuperada la motocicleta marca TVS, color rojo, placa No.k1067198, la cual había sido sustraída mediante un atraco por la referida banda de malhechores, quienes la vendieron por la suma de RD$16,000 pesos.

La misma, según la Dicrim, fue dejada abandonada a la orilla de la carretera de dicha comunidad por uno de los apresados.

Los detenidos y las evidencias ocupadas serán sometidos a la justicia en las próximas horas.