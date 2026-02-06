Desalojan centenares de viviendas en parcela del distrito catastral Enriquillo en Pedernales

Más de un centenar de viviendas fueron demolidas dentro de la parcela 682 por orden de un desalojo judicial, al mando de un alguacil y un contingente policial.

Según pudo constatar el LISTÍN DIARIO, las viviendas fueron desmanteladas, sin importar que sus propietarios estuvieran dentro, pese a la resistencias de sus dueños, quienes se negaban a salir de la casa.

Un ejemplo de esto fue una familia de apellido Medrano, que se resistía a salir de su casa. Ante esta situación, los agentes presentes en el lugar procedieron a lanzar bombas lacrimógenas para que abandonaran la vivienda.

Al lugar se apersonaron decenas de curiosos junto a propietarios que se encontraban en el lugar, reclamando que la demolición de viviendas con sus ajuares no "debía ser de esa forma".

Un oficial de la policía no identificado afirmó que solo cumplían ordenes de un tribunal competente.

El propietario Ciriaco Ruiz Pérez dijo que en el lugar existían unas 400 viviendas a ser demolidas, debido a una orden de desalojo por lo reclamantes Vencedor Bello y Juan Andújar.

Muchos de los propietarios de las viviendas incendiaron neumáticos y obstruyeron con piedras, palos, y obstaculizaron el tránsito en algunas calles próximo al lugar.

Al lugar se apersonó el regidor Wilkin Perdomo, quien hizo un llamado al presidente Luis Abinader que ordene reubicar a las familias afectadas,, al ver lo que denomino un desalojo sin contemplación de la policía al mando de un coronel.