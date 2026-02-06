Comunitarios denuncian falta de seguridad en Pedro Brand

Comunitarios del municipio Pedro Brand denunciaron la inseguridad que les afecta, resaltando la cantidad de atracos que sufren los locales.

Estas quejas, y otras, fueron escuchadas en la reunión de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de la Alcaldía, con el presidente de la Junta de Vecino Alto de Pedro Brand, sector la AVENA, denunciando la inseguridad y los atracos que se realizan en su comunidad.

A su entender, esto se debe a que la calle principal "no esta alumbrada" y necesitan la colocación de ocho lámparas.

En ese tenor, la comunitaria Carmen Cueva afirmó que la Policía Preventiva debe controlar a los jovenes que estan atracando en "todo el municipio".

Asimismo, el presidente de la Junta de Vecino Las Mercedes, Antonio Amonte, denunció que el sector Respaldo Las Mercedes "se distingue" por

haber contaminación sónica y por la realización de actividades delictivas, a pesar de estar situado al lado de la Primera Brigada.

Afirmó ser coloborador del Gobierno local y de las autoridades policiales, indicando que por esto se preocupa por la "displicencia" de las autoridades actuales para dar respuesta a los problemas de seguridad en el municipio.

OTRAS QUEJAS

Amonte también se refirió al problema eléctrico que afecta a varios sectores de Pedro Brand.

Aseguró que no hay servicios de la energía eléctrica por supuestamente haberse quemado un cable de alto voltaje que no ha sido cambiado por EDESUR, añadiendo que en los últimos meses el agua ha estado "escasa".

Por su parte el director del Hospital Doctor Rodolfo de la Cruz Lora, el doctor Alduey, reiteró su denuncia de que no tiene el servicio de electricidad, por lo que el hospital está usando una planta eléctrica de emergencia.

Afirmó que por esta situación se han dañado aparatos eléctricos caros, calificando la situación como "un riesgo", debido a que el hospital "en cualquier momento se puede quedar sin el servicio médico".